Banca Națională a României (BNR) demarează o amplă cercetare statistică, denumită „Finanţarea şi consumul gospodăriilor populaţiei”, în colaborare cu Institutul Național de Statistică (INS). Peste 12.300 de gospodării din toată țara vor fi vizitate începând din luna aprilie pentru a se stabili situația financiară reală a populației. banca centrală vrea să afle cum stăm, pe bune, cu banii.

Scopul declarat al BNR

Demersul nu este unul nou, ci se derulează încă din 2010, o dată la trei ani, sub atenta coordonare a Băncii Centrale Europene. Scopul este clar și a fost comunicat direct de către instituție. „Înţelegerea cât mai bună a comportamentului financiar, respectiv a consumului, veniturilor, economisirii şi a nivelului de îndatorare, este importantă pentru fundamentarea deciziilor de politică monetară şi identificarea riscurilor la adresa stabilităţii financiare”, subliniază BNR. Până la urmă, v-ați gândit cum altfel ar putea banca centrală să ia decizii corecte de politică monetară dacă nu cunoaște pulsul real al economiei casnice?

Cum se va desfășura recensământul

Colectarea datelor de la gospodării va începe chiar în decursul lunii aprilie a acestui an. Iar eșantionul nu este deloc mic. Vorbim de aproximativ 12.300 de gospodării, care au fost selectate cu atenție din 1.309 localități, acoperind astfel toate județele țării. Eșantionul cercetării statistice a fost pus la dispoziție de INS.

Implementarea efectivă în teren se va face cu sprijinul reprezentanţilor Institutului Român pentru Evaluare şi Strategie (IRES). Mai exact, operatorii de interviu vor merge la gospodăriile din eșantion și vor oferi suport pentru înțelegerea întrebărilor din chestionarul elaborat de BNR, dar și pentru completarea acestuia. E drept că nu va fi o simplă bifare de căsuțe, ci un proces asistat.

Confidențialitatea datelor este garantată

O întrebare firească este ce se întâmplă cu toate aceste informații sensibile. BNR precizează că datele colectate vor fi utilizate exclusiv în scopuri statistice. Acestea vor fi tratate în regim de confidențialitate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

O asigurare necesară.

Mai mult, prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează cu respectarea strictă a prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679, cunoscut de toată lumea drept GDPR. Așadar, din punct de vedere legal, lucrurile par a fi bine puse la punct.

Și nu este o inițiativă pur românească. Faptul că acest studiu se desfășoară sub coordonarea Băncii Centrale Europene arată că datele colectate din România vor fi agregate la nivel european. Informațiile despre veniturile, consumul și datoriile românilor vor contribui la o imagine de ansamblu esențială pentru deciziile luate la Frankfurt, decizii care, în cele din urmă, ne afectează pe toți.