Bugetul de Stat pentru anul 2026 a fost publicat sâmbătă în Monitorul Oficial, intrând astfel oficial în vigoare. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a reacționat imediat, subliniind că de acum înainte începe partea cea mai dificilă, anume execuția bugetară responsabilă, într-un climat internațional plin de incertitudini.

Execuția responsabilă, cheia succesului

Imediat după publicarea legii, ministrul Finanțelor a transmis un mesaj clar pe pagina sa de Facebook. Acesta a pus accentul pe etapa următoare, considerată cea mai importantă. „Bugetul de Stat pentru anul 2026 şi Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat au fost publicate astăzi în Monitorul Oficial. Din acest moment, bugetul intră în vigoare şi începe etapa cea mai importantă: execuţia responsabilă”, a declarat Alexandru Nazare.

Dar de ce atâta insistență pe responsabilitate? Răspunsul pare să stea în contextul global.

Prudență obligatorie

Nazare avertizează că situația externă impune o abordare extrem de atentă a cheltuielilor publice. E drept că nu este un secret pentru nimeni. „Într-un context internaţional tot mai complicat, în care evoluţiile globale pot fluctua, prudenţa este obligatorie. Volatilitatea pieţelor, tensiunile geopolitice şi presiunile asupra costurilor de finanţare ne obligă să fim ponderaţi şi să păstrăm echilibrul bugetar”, a completat ministrul.

Investițiile din fonduri europene, o șansă unică

Dincolo de prudență, bugetul deschide și o fereastră de oportunitate majoră pentru România, legată de fondurile europene. Până la urmă, aici e miza cea mare. Ministrul subliniază că nu ne permitem să ratăm această șansă, mai ales având în vedere spațiul fiscal limitat.

„În acelaşi timp, bugetul asigură un spaţiu important pentru investiţii din fonduri europene. Este o oportunitate care trebuie valorificată prin mult efort în execuţie – o şansă pe care nu avem voie să o ratăm. În perioada următoare, în contextul unui spaţiu fiscal limitat, disciplina în execuţie şi consecvenţa în decizii vor face diferenţa între stabilitate şi vulnerabilitate”, a adăugat el.

Predictibilitate pentru economie

Publicarea legii în Monitorul Oficial aduce, în primul rând, predictibilitate. Iar acest lucru este esențial atât pentru instituțiile statului și autoritățile locale, cât și pentru mediul de afaceri. de acum se asigură continuitatea proiectelor în derulare, plata la timp a obligațiilor sociale și, teoretic, o funcționare stabilă a statului.

Un semnal mult așteptat.

Intrarea în vigoare a bugetului a fost posibilă după ce președintele Nicușor Dan a semnat vineri decretul pentru promulgarea Legii bugetului de stat pe anul 2026, alături de decretul pentru promulgarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2026.