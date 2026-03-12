Rusia a devenit unul dintre principalii beneficiari financiari ai tensiunilor din Orientul Mijlociu, încasând până la 150 de milioane de dolari pe zi în plus din exporturile de petrol. Perturbarea fluxurilor energetice globale, cauzată de blocajele din Strâmtoarea Hormuz, a generat o explozie a cererii pentru țițeiul rusesc.

Moscova a obținut deja venituri suplimentare cuprinse între 1,3 și 1,9 miliarde de dolari din taxele pe exporturile de petrol, relatează Ziarul Financiar, citând Financial Times. Creșterea cererii a fost alimentată în special de importatorii asiatici, precum India și China, care s-au reorientat rapid către petrolul rusesc.

Explozia prețului la petrolul rusesc

În contextul actual, prețul petrolului rusesc Urals ar putea atinge pragul de 70-80 de dolari pe baril în această lună. Aceasta reprezintă o creștere substanțială față de media de aproximativ 52 de dolari pe baril înregistrată în ultimele două luni. Dacă aceste niveluri de preț se mențin, guvernul rus ar putea încasa venituri suplimentare estimate între 3,3 și 4,9 miliarde de dolari până la sfârșitul lunii martie.

O schimbare majoră pentru Moscova

Situația actuală marchează o inversare de tendință pentru economia Rusiei. Înainte de izbucnirea conflictului din Iran, Moscova se confrunta cu o scădere a prețurilor la petrol și cu o diminuare a exporturilor către India, în mare parte din cauza presiunilor exercitate de Washington. Datele publicate de Agenția Internațională pentru Energie confirmă această tendință anterioară. Exporturile de petrol și produse petroliere ale Rusiei au scăzut în februarie cu 11,4%, ajungând la 6,6 milioane de barili pe zi, cel mai redus nivel de după invazia Ucrainei din 2022.

Rolul importatorilor asiatici și al SUA

Cererea bruscă din partea Indiei și a Chinei a fost factorul determinant în recenta creștere a veniturilor Rusiei. În același timp, Statele Unite au relaxat presiunile asupra Indiei privind reducerea achizițiilor de petrol rusesc. Această schimbare de atitudine a facilitat și mai mult reorientarea fluxurilor comerciale de țiței către Moscova, care profită din plin de blocajul logistic din Strâmtoarea Hormuz.

Sursa: Zf