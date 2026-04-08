Sute de angajați ai Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) au avut o surpriză neplăcută în zi de salariu, descoperind că banii nu le-au intrat pe cardurile ING. Problema nu s-a limitat doar la ei, întârzieri similare fiind raportate și la plata pensiilor sau alocațiilor pentru numeroși alți clienți ai băncii. Banca a confirmat situația, invocând un flux nemaiîntâlnit de operațiuni.

Salarii blocate la ASF și nemulțumiri în lanț

Nemulțumirile au apărut rapid în rândul angajaților ASF, mai ales că doar cei cu conturi la ING au fost afectați în data de 8 ale lunii, zi legală de plată. Colegii lor cu conturi la alte bănci și-au primit banii fără probleme. Situația a generat frustrare, mai ales că banca a oferit inițial răspunsuri automate.

Unul dintre angajați a descris frustrarea generală, subliniind că plățile din partea instituției au fost făcute corect și la timp. „ING întârzie plata salariilor unui număr mare de salariați. Refuzp să explice exact de ce. Alte bănci nu au avut această problemă azi. Un număr de salariați cu conturi de salariu la ING nu au încasat azi, în data obligatorie, legală, adică 8 ale lunii, salariul, spre deosebire de colegii lor cu conturi la alte bănci. ASF a operat plățile corect, o parte a salariaților au primit salariul azi, cei cu cont la ING nu. Nu e clar dacă intră mâine. Adică intârziere de o zi la plata salariului. Și refuză să răspundă măcar să explice. Nu pare că le pasă că ecistă programări medicale astăzi sau alte tipuri de urgențe”, se arată în mesajul unui salariat.

O situație tensionată, pe bune.

Explicația oficială a băncii a venit târziu

Contactați, reprezentanții băncii au oferit în cele din urmă o explicație pentru blocajul neașteptat. Ei susțin că un flux uriaș de operațiuni a stat la baza întârzierilor, dar au dat asigurări că totul se va rezolva rapid.

„Pe parcursul zilei de astăzi, am înregistrat un volum dublu al operațiunilor de procesare a plăților față de o zi obișnuită, fapt care a generat întârzieri în finalizarea transferurilor. Ne cerem scuze pentru disconfortul creat și dorim să îi asigurăm pe clienții noștri că echipele au fost implicate activ în procesarea tuturor plăților, astfel încât pâna la finalul zilei toate sumele au fost debitate in contul beneficiarilor.”, au transmis reprezentanții ING.

O promisiune fermă.

O bancă mare, o problemă pe măsură

Iar incidentul capătă o altă greutate când ne uităm la dimensiunea băncii în România, fiind una dintre cele mai mari instituții de credit după numărul de clienți cu conturi curente (peste 1,9 milioane). Până la urmă, cum se poate întâmpla așa ceva la o bancă de top? E drept că ING este singura bancă din top 10 local care a crescut organic, fără achiziții de portofolii sau alte bănci.

Dar tocmai această popularitate a dus la volumul care a îngenuncheat temporar sistemul?

Înființată în 1994, ING Bank România este parte a grupului olandez ING, o instituție financiară globală cu peste 38 de milioane de clienți în 40 de țări, oferind produse și servicii tuturor categoriilor de clienți, de la persoane fizice la companii mari și mici.