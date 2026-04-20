Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, trage un semnal de alarmă dur în urma crizei politice declanșate de PSD. Acesta susține că România riscă să piardă peste 8 miliarde de euro din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) dacă reformele asumate, aflate în mare parte la ministere social-democrate, nu sunt duse la bun sfârșit.

Miză de 8 miliarde de euro

Într-o postare publicată luni seara pe pagina sa de Facebook, ministrul Pîslaru a detaliat miza uriașă a momentului. E drept că timpul presează, termenul limită fiind august 2026. Cum vine asta în cifre? Pîslaru explică fără ocolișuri: „PSD contra România: o decizie care ne costă 8 miliarde de euro. Decizia conducerii PSD de a abandona România este un act de iresponsabilitate într-un moment critic pentru ţara noastră. Suntem în ultimele luni decisive pentru PNRR. Vorbim despre aproximativ 10 miliarde de euro pe care România trebuie să îi aducă în ţară până în august 2026. 57% dintre reformele critice sunt în coordonarea ministerelor PSD; 36% din ţintele şi jaloanele rămase sunt tot în responsabilitatea lor. Riscul depăşeşte 8 miliarde de euro dacă aceste reforme nu sunt duse la capăt”.

Acuzații de jocuri electorale

Dincolo de cifre, Dragoș Pîslaru acuză direct conducerea PSD că prioritizează interesele de partid în detrimentul dezvoltării țării. Dar ce înseamnă, concret, această mișcare politică pentru reformele esențiale? Ministrul consideră că este un act de sabotaj deliberat, menit să blocheze modernizarea României.

„Să pleci acum de la guvernare înseamnă să laşi aceste reforme fără asumare politică exact când eforturile trebuie accelerate pentru îndeplinirea lor. Este un risc economic major pentru România”, a subliniat Pîslaru. Iar mesajul său continuă pe un ton la fel de tranșant. „După ani de întârzieri şi amânări, abandonarea reformelor în pragul termenului-limită demonstrează faptul că prioritatea conducerii PSD nu este dezvoltarea României, ci evitarea reformelor care deranjează interesele de partid şi care aprind lumina în cămara noastră. România are nevoie astăzi de responsabilitate, muncă serioasă şi asumare. Nu de blocaje şi jocuri electorale oportuniste. Fiecare zi pierdută înseamnă bani pierduţi.”

În finalul mesajului său, ministrul a reafirmat angajamentul de a continua munca. „Eu aleg să ducem lucrurile până la capăt, alături de prim-ministrul Ilie Bolojan şi de toţi ceilalţi colegi din Guvern. Vom continua să luptăm în continuare pentru modernizarea României, înţelegând că responsabilitatea pe care o purtăm pe umeri nu e faţă de vreun partid, ci faţă de români şi faţă de România”, a conchis Dragoș Pîslaru.

Decizia PSD validată intern

Mișcarea social-democraților (o decizie care a zguduit coaliția de guvernare) a fost validată luni, în urma unui referendum intern. La vot au participat aproximativ 5.000 de membri ai organizațiilor județene și ai Consiliului Politic Național al PSD.

Rezultatul a fost copleșitor.

Nu mai puțin de 97,7% dintre votanți s-au pronunțat „pentru” retragerea sprijinului politic acordat premierului Ilie Bolojan, în timp ce doar 2,3% au votat „împotrivă”.

Reacția premierului Bolojan

Iar reacția șefului Guvernului nu a întârziat să apară. Premierul Ilie Bolojan a catalogat decizia PSD drept „complet greşită şi total iresponsabilă”.

Numai că, în ciuda pierderii sprijinului din partea partenerilor de coaliție, Bolojan a anunțat ferm că va continua să-și exercite mandatul de prim-ministru și că va asigura în continuare guvernarea țării.