Tensiunile politice din ultima perioadă lovesc direct în buzunarele a 8,3 milioane de salariați români. Mai exact, în conturile lor de pensii private obligatorii (Pilonul II), unde tot câștigul acumulat de la începutul acestui an a fost practic șters, relevă cele mai recente date de la Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF). Situația este cu atât mai îngrijorătoare cu cât vine după cel mai bun an din istoria sistemului.

Calculul pierderilor: Mii de lei șterse din conturi

Indicatorul cheie pentru orice participant la sistemul de pensii private este Valoarea Unitară a Activului Net (VUAN), care arată performanța reală a administratorilor. Ei bine, acest indicator a scăzut dramatic. Vârful acestui an a fost atins pe 20 februarie, când VUAN ajunsese la 43 de lei. Numai ca, pe 22 aprilie, exact ziua în care PSD a decis să iasă de la guvernare, valoarea a coborât în jurul a 41,7 lei, un nivel similar cu cel din ianuarie 2026. Scăderea abruptă a început, de fapt, pe 16 aprilie, când VUAN era la 42,5 lei.

Ce înseamnă asta în bani? Hai să vedem. Față de vârful din februarie, VUAN a pierdut 3%, cu o scădere de aproape 2% concentrată doar în zilele în care tensiunile politice s-au accentuat. Pentru un contributor care a acumulat 1.500 de unități de fond (o situație comună pentru cei care cotizează de la începutul sistemului), pierderea față de vârful din februarie este de 1.950 de lei. Iar față de acum o săptămână, pierderea se ridică la circa 1.300 de lei.

V-ați uitat recent în contul de pensie privată?

E drept că pentru tinerii care mai au zeci de ani până la pensie, aceste fluctuații pot părea irelevante pe termen lung. Dar pentru zecile de mii de persoane care urmează să iasă la pensie chiar anul acesta, aceste scăderi contează enorm, mai ales că estimările arată o continuare a declinului.

Un an 2025 de record absolut, anulat de criză

Paradoxal, aceste pierderi vin după un 2025 absolut spectaculos. Fondurile de pensii private au înregistrat cel mai bun an din istorie, cu un plus de 19,2%, aproape dublu față de inflația anuală. Performanța este cu atât mai notabilă cu cât a fost obținută într-un context economic dificil, în care contribuția medie lunară chiar a scăzut de la 420 de lei la circa 400 de lei.

Cum a fost posibil? Datorită randamentelor excelente obținute de administratori. Doar în a doua jumătate a anului trecut, valoarea medie a activului net per participant a crescut de la 20.000 de lei la 24.300 de lei, compensând cu brio scăderea contribuțiilor.

Cum funcționează Pilonul II și unde ajung banii

În sistemul de pensii private obligatorii participă peste 8,3 milioane de angajați din România. Conform legii, toți angajații cu vârsta sub 35 de ani care intră pentru prima dată în câmpul muncii aderă automat la Pilonul II.

Contribuția actuală este de 4,75% din salariul brut. Această sumă este defalcată din contribuția totală de 20,5% datorată pentru asigurările sociale (pensia de stat). Banii sunt apoi investiți de către cei 7 administratori, în principal în titluri ale statului român (aproximativ 70%) și în acțiuni listate la Bursa de Valori București (BVB), unde se duc circa 20% din active.