Moneda unică europeană a depășit pragul psihologic de 5,1 lei pe piața interbancară, în contextul unei crize politice prelungite și a incertitudinilor privind reducerea deficitelor bugetare. Foarte probabil, acest nivel va fi oficializat în curând și de Banca Națională a României, într-o mișcare anticipată de toți actorii economici.

Prognozele analiștilor nu sunt optimiste

Depășirea acestui prag a venit mai repede decât se așteptau mulți specialiști. Și, hai să vedem ce spun cifrele, lucrurile nu par să se îmbunătățească pe termen scurt sau mediu. Într-un raport recent privind indicele de încredere în economie, analizat de Economica, perspectivele sunt clare și indică o continuare a deprecierii leului.

Analiștii CFA sunt tranșanți în evaluarea lor. „În ceea ce privește cursul de schimb EUR/RON, aproximativ 86% dintre participanți anticipează o depreciere a leului în următoarele 12 luni, iar 14% o stagnare. Astfel, valoarea medie a anticipațiilor pentru orizontul de 6 luni este de 5,1303 lei pentru un euro, în timp ce pentru orizontul de 12 luni, valoarea medie a cursului EUR/RON anticipat este de 5,1644 lei pentru un euro”, notează aceștia în documentul citat.

Un context istoric recent

Iar pentru a înțelege mai bine magnitudinea situației actuale, este util să privim la evoluțiile recente. Cursul BNR euro/leu nu a mai depăşit nivelul de 4,10 din data de 16 mai 2025, când BNR a anunţat o referinţă de 5,1033 lei/euro, după trei zile consecutive peste acest prag. Cel mai mare nivel din istorie pentru euro la cursul BNR a fost înregistrat pe data de 8 mai 2025 când Banca Naţională a României a anunţat o referinţă de 5,1222 lei/euro.

Cifrele vorbesc de la sine.

Care sunt cauzele deprecierii?

Dar ce anume a condus la această depreciere accelerată? Recordul absolut a fost atins într-un context politic extrem de volatil, respectiv în perioada alegerilor prezidențiale în care Nicuşor Dan şi George Simion au intrat în turul al doilea, după anularea primului tur din noiembrie 2024. Această instabilitate politică (o temă recurentă în discuțiile despre riscul de țară) este exact factorul care pune presiune pe leu și astăzi.

Până la urmă, incertitudinea actuală, prelungirea crizei guvernamentale și lipsa unui plan clar de reducere a deficitelor sunt elementele care alimentează neîncrederea investitorilor și, implicit, slăbiciunea monedei naționale. Pentru dumneavoastră, ca investitor sau antreprenor, această volatilitate se traduce în costuri mai mari la importuri și o predictibilitate redusă pentru planurile de afaceri.