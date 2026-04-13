Un număr record de peste 2,5 milioane de șoferi români au ocolit anul trecut asiguratorii locali, cumpărând polițe RCA de la firme reglementate în alte state UE. Cota de piață a acestor companii a depășit, în premieră, 20% din totalul primelor brute subscrise, conform datelor Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), iar ca număr de contracte vândute în 2025 se apropie probabil de 25%.

Cine sunt jucătorii străini și ce cotă de piață au

Patru companii venite pe pașaport european au zguduit piața locală, adresându-se cu precădere șoferilor cu risc mai mic și, implicit, cu polițe RCA mai ieftine. Datele oficiale confirmă amploarea fenomenului, detaliind subscrierile fiecărui jucător în parte.

„Sucursala Axeria Iard și-a început activitatea pe piața RCA în cursul trimestrului IV 2021. Aceasta a înregistrat un volum al primelor brute subscrise pentru RCA de aproximativ 1,2 miliarde lei în anul 2025, ceea ce înseamnă 10,7% din totalul primelor brute subscrise pentru acest segment. Sucursala Hellas Direct (HD Insurance) a intrat pe segmentul RCA din România la finalul anului 2022. În anul 2025, HD Insurance a înregistrat un volum de prime brute subscrise de circa 831 milioane lei (7,7% din piața RCA din România). Sucursala Interamerican a intrat pe piața RCA din România în cursul lunii iulie 2025, prin brandul digital de asigurări Anytime, subscriind prime brute în valaore de 1,6 milioane lei în semestrul II 2025. la finalul anului 2024, societatea Dallbog și-a început activitatea pe piața RCA în baza libertății de a presta servicii (FoS). Societatea a subscris prime brute în valoare de 223 milioane lei în perioada ianuarie – iunie 2025, cumulând o cotă de piață de 2% la nivelul anului 2025. Activitatea a fost restricționată în anul curent, pentru o perioadă de trei luni, începând cu 1 iulie 2025. Ulterior, ASF a interzis societății subscrierea de noi contracte de asigurare pe teritoriul României, începând cu 1 octombrie 2025.”, notează ASF.

Și este de așteptat ca în 2026 cota acestor firme să crească și mai mult, mai ales că gigantul Interamerican, prin brandul său digital Anytime, a început să subscrie la capacitate maximă.

Creștere explozivă pe fondul falimentelor locale

Intrarea acestor jucători a venit într-un moment critic pentru piața locală, marcată de falimentele răsunătoare ale City Insurance și Euroins. Practic, firmele precum Axeria Iard și Hellas Direct au reușit să compenseze o bună parte din șoc, preluând clienți la prețuri accesibile și stabilizând, într-o oarecare măsură, tarifele.

O privire pe cifre arată o legătură directă între explozia firmelor străine și temperarea prețurilor. Concret, Hellas și Axeria au plecat de la subscrieri de 475 de milioane de lei în 2022 și au ajuns la aproape 2 miliarde de lei în 2024.

O creștere de peste 320%.

În schimb, societățile locale au crescut în aceeași perioadă cu doar puțin peste 7,6%, de la 7,5 miliarde de lei la 8 miliarde de lei, ba chiar au stagnat în 2024 față de 2023. E drept că și jucători locali consacrați, precum Allianz Țiriac și Groupama, au devenit mult mai activi pe segmentul RCA, contribuind la echilibrarea pieței.

Cum funcționează sistemul „pașaportului european”

Dar cum vine asta, să funcționeze în România fără supravegherea directă a ASF? Companii precum Axeria Iard (Franța), Hellas Direct (Cipru) și Anytime (Grecia) activează în baza pașaportului european. ele sunt reglementate și supravegheate de autoritatea din țara de origine, având aici doar o sucursală directă (sistemul se numește Freedom of Establishment – FOE).

Numai că acest lucru înseamnă și că ASF are posibilități limitate de a interveni. Dacă apar probleme, autoritatea din România trebuie să se adreseze omologilor din țările de origine. Până acum, însă, niciuna dintre cele trei companii nu a dat semne de slăbiciune, fiind la zi cu plățile și raportând profit.

Prețul RCA a atins un record, dar scumpirile sunt marginale

Chiar dacă diversificarea pieței a împiedicat o explozie a prețurilor după falimentul Euroins, prima medie RCA a continuat să urce, atingând un nivel record istoric anul trecut.

„Pe ansamblul întregii piețe, prima medie RCA anualizată s-a situat în jurul valorii de 1.346 lei în anul 2025, în creștere cu 6% comparativ cu 2024. Prima medie RCA anualizată a crescut cu 5% pentru persoanele fizice, respectiv cu 8% pentru persoanele juridice.”, arată datele ASF.

Iar pentru persoanele fizice, cele care resimt cel mai acut orice scumpire, prima medie a fost de 1.111 lei.