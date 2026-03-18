România continuă să dețină un titlu deloc onorant: campioana Europei la scumpiri. Datele oficiale pentru luna februarie 2026 arată o inflație anuală de 8,3%, de aproape patru ori peste media Uniunii Europene, care a urcat la 2,1%. Iar în zona euro, rata anuală a inflației a crescut la 1,9%, foarte aproape de ținta Băncii Centrale Europene.

Clasamentul rușinii în UE

Datele publicate de Oficiul de statistică al Uniunii Europene (Eurostat) plasează România detașat pe primul loc în topul țărilor cu cele mai mari scumpiri. În spatele nostru, la mare distanță, se află Slovacia, cu o inflație de 4%, și Croația, cu 3,9%. V-ați întrebat vreodată cum arată viața la polul opus? Ei bine, țările membre UE cu cele mai scăzute rate anuale ale inflaţiei au fost Danemarca (doar 0,5%), Cipru (0,9%) și Cehia (1%).

Diferența este, așadar, uriașă.

La nivelul zonei euro, cea mai mare contribuţie la rata anuală a inflaţiei a venit din partea serviciilor (care au adăugat 1,54 puncte procentuale), urmate de alimente, alcool şi ţigări, cu 0,48 puncte procentuale. În schimb, preţurile la energie au avut un efect de temperare, scăzând cu 0,30 puncte procentuale.

O scădere timidă, dar insuficientă

E drept că, la o privire mai atentă, inflația din România a înregistrat o scădere marginală. Numai că e greu să te bucuri. Comparativ cu situaţia din ianuarie 2026, rata anuală a inflaţiei a scăzut în 11 state membre, inclusiv în România (de la 8,5% până la 8,3%), a rămas stabilă în patru şi a crescut în 12 ţări membre. O scădere de 0,2% nu schimbă, până la urmă, imaginea de ansamblu.

În același timp, inflaţia de bază (așa-numitul core inflation), indicatorul urmărit cu atenţie de BCE la elaborarea deciziilor sale de politică monetară, a crescut până la 2,4% în zona euro, de la un nivel de 2,2%. Acesta elimină prețurile volatile la energie și alimente.

Ce spun cifrele din România

Datele publicate de Institutul Naţional de Statistică (INS) pentru țara noastră arată o imagine și mai detaliată, calculată după metodologia națională. Conform INS, rata anuală a inflaţiei a scăzut uşor la 9,31% în luna februarie, de la 9,62% în luna ianuarie. Scumpirile cele mai mari au fost la servicii, cu un avans de 11,37%, urmate de mărfurile nealimentare, cu 9,41%, și de mărfurile alimentare, cu 7,89%.

Comunicatul oficial al INS este tehnic, dar esențial pentru a înțelege calculul:

„Indicele preţurilor de consum în luna februarie 2026 comparativ cu luna ianuarie 2026 a fost 100,59%. Rata inflaţiei de la începutul anului (februarie 2026 comparativ cu decembrie 2025) a fost 1,5%. Rata anuală a inflaţiei în luna februarie 2026 comparativ cu luna februarie 2025 a fost 9,3%. Rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni (martie 2025 – februarie 2026) faţă de precedentele 12 luni (martie 2024 – februarie 2025) a fost 8,1%”.

Pentru a asigura comparabilitatea la nivel european, se folosește un indice armonizat (IAPC), care confirmă cifra de 8,3% raportată de Eurostat. „Indicele armonizat al preţurilor de consum în luna februarie 2026 comparativ cu luna ianuarie 2026 a fost 100,57%. Rata anuală a inflaţiei în luna februarie 2026 comparativ cu luna februarie 2025 calculată pe baza indicelui armonizat al preţurilor de consum (IAPC) a fost 8,3%. Rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni (martie 2025 – februarie 2026) faţă de precedentele 12 luni (martie 2024 – februarie 2025) determinată pe baza IAPC a fost 7,3%”, mai arată INS.

Prognoza BNR nu mai pare atât de roz

Privind spre viitor, Banca Naţională a României (BNR) a fost nevoită să își ajusteze estimările. În luna februarie, guvernatorul Mugur Isărescu a prezentat noile prognoze, care indică o revizuire în creştere a inflației pentru finalul anului 2026, la 3,9%, de la 3,7% cât era estimarea anterioară. Pentru finalul anului 2027, BNR anticipează că aceasta va ajunge la 2,7%.