România se menține pe locul 45 în clasamentul mondial privind Indicele de Progres Social, un studiu care evaluează calitatea vieții și bunăstarea socială în 171 de țări. Cu un scor general de 74,49 din 100, similar cu cel din 2024 (74,61), țara noastră rămâne în a doua categorie valorică, deasupra a aproape 130 de națiuni, deși rezultatul este sub media statelor din Uniunea Europeană.

Puncte forte și slăbiciuni cronice

La o privire mai atentă, cifrele arată o imagine mixtă. România își îmbunătățește poziția la categoria nevoilor de bază, urcând pe locul 45 de pe 49 în 2024. Aici stăm cel mai bine la capitolele nutriție și îngrijiri medicale (locul 36 mondial) și locuințe (tot locul 36). S-au înregistrat progrese vizibile și la apă și salubritate, unde am urcat de pe locul 72 pe 58.

Numai că, nu-i chiar așa roz situația. La categoria bunăstare, am înregistrat o ușoară scădere, ajungând pe locul 63, față de 61 anterior. Cele mai mici scoruri, care ne trag în jos, au fost înregistrate la sănătate și educație de bază, unde ne clasăm pe un dezamăgitor loc 86. E drept că aceste capitole arată un decalaj serios față de state cu un PIB pe cap de locuitor similar, precum Ungaria, Croația, Polonia sau Grecia.

Banii nu aduc automat bunăstarea

Iar una dintre tendințele globale este tocmai slăbirea legăturii dintre performanța economică și progresul social. Raportul arată că unele țări reușesc mult mai bine decât altele să transforme creșterea economică în bunăstare reală pentru cetățeni. De exemplu, deși Danemarca și SUA au un PIB pe cap de locuitor similar, progresul social al Statelor Unite este cu aproape 10 puncte mai mic. Mai mult, SUA și Letonia au rezultate similare la progres social, în contextul în care PIB-ul pe cap de locuitor al Letoniei este la jumătate față de cel american.

Această evoluție este vizibilă și la noi, după cum explică Alexandru Reff, Country Managing Partner, Deloitte România și Moldova. „Una dintre tendințele evidențiate de raport este slăbirea relației dintre performanța economică și progresul social în ultimii ani, în special după pandemia COVID-19. Această evoluție este vizibilă și în România, o economie care a înregistrat unul dintre cele mai rapide ritmuri de creștere din Uniunea Europeană, dar care continuă să se confrunte cu provocări în domenii precum educația, sistemul de sănătate sau reducerea inegalităților regionale. Pentru a avea o creștere economică cu efecte pozitive asupra nivelului de bunăstare a cetățenilor, sunt necesare măsuri care să asigure nu doar păstrarea ritmului de creștere a investițiilor publice și private (cu capital străin și local), ci și direcționarea lor strategică spre infrastructura socială și spre anumite regiuni geografice și industrii”.

Nordicii, campioni la calitatea vieții

La nivel global, țările nordice continuă să conducă detașat. Norvegia rămâne și în 2025 pe primul loc în lume, cu un scor de 91,73, urmată îndeaproape de Danemarca, Finlanda, Suedia și Elveția, toate cu scoruri de peste 90. Chiar și în cazul lor, se observă o stagnare sau chiar o ușoară scădere față de anul anterior.

Stagnarea este un fenomen global.

Studiul arată că aproape o treime dintre țările analizate au înregistrat scăderi ale bunăstării sociale în ultimul an. Europa, ca regiune, înregistrează un scor general de 79,18 puncte, fiind pe locul al doilea după America de Nord (82,1).

Cum stau marile economii ale lumii

Dar ce se întâmplă cu marile puteri economice, v-ați întrebat? Indicele de progres social al țărilor G7 a evoluat divers. Germania și Japonia conduc grupul, în timp ce Marea Britanie a coborât cinci poziții din 2011, ajungând în 2025 pe locul 18. Și Statele Unite au scăzut până pe ultimul loc în G7.

Dintre cele mai importante economii emergente, Brazilia rămâne cea mai performantă. În schimb, Pakistanul și Rusia sunt în scădere, declinul Rusiei fiind o urmare a invaziei Ucrainei în 2022. după ani de creștere constantă, începând cu 2021, îmbunătățirea progresului social în India și China a înregistrat un ritm mult mai lent.