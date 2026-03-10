Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) pregătește o schimbare fundamentală de strategie, care vizează eliminarea controalelor la contribuabilii considerați corecți. Odată finalizat procesul de digitalizare, Fiscul va renunța la verificările ample la firmele cu risc fiscal redus, concentrându-și resursele exclusiv pe zonele problematice.

Anunțul a fost făcut marți, 10 martie 2026, de președintele ANAF, Adrian Nica, în cadrul celei de-a 22-a ediții a Conferinței Anuale de Taxe PwC România. Potrivit informațiilor publicate de Economica, noua abordare se bazează pe o cunoaștere mult mai aprofundată a fiecărui contribuabil, posibilă datorită noilor sisteme digitale.

„Nu are nimeni timp de pierdut cu un control de trei ani”

Adrian Nica a explicat că obiectivul principal este eficientizarea activității de control și eliminarea situațiilor în care atât inspectorii, cât și companiile pierd timp prețios. Digitalizarea este văzută ca instrumentul cheie pentru a atinge acest scop.

„O să trec direct la subiectul digitalizare, pentru că este un subiect care interesează pe toată lumea şi este o prioritate la nivelul ANAF. Ce ne propunem? Lucruri pe care probabil le-aţi mai auzit în spaţiul public. Vrem ca, o dată cu finalizarea etapei de digitalizare, să avem o cunoaştere mai bună a contribuabilului. Ce presupune o cunoaştere mai bună? Acolo unde riscul este mai scăzut, să nu mai demarăm controale. Adică nu are nimeni timp şi nici nu e ok să cheltuim resursa noastră sau resursa dumneavoastră stând într-un control trei ani de zile şi, la final, fie dumneavoastră vi se spune că trebuie să stabilim ceva, că se supără şefii, sau nouă ni se spune: ăsta e atât de corect încât nu am găsit nimic”, a declarat președintele ANAF.

Indicatori de performanță și transparență totală

Pentru a asigura eficiența, instituția lucrează la implementarea unor indicatori de performanță clari pentru inspectori. Aceștia vor măsura acuratețea actelor de control și costul fiecărei verificări, pentru a descuraja prelungirea inutilă a investigațiilor. Șeful Fiscului a subliniat că unii angajați „exagerează în timpul alocat unui control ineficient”. Toți acești indicatori vor fi publicați pe site-ul ANAF, pentru ca evaluarea personalului să fie transparentă.

Strategia vizează o reorientare completă a controalelor. „Deci, vrem să transparentizăm tot ceea ce facem. Nu ne interesează să mergem în control la un contribuabil care în domeniul lui de activitate, raportat la concurenţă, ne plăteşte cele mai multe taxe. Nu targetăm acest tip de contribuabil. Ne interesează contribuabilii din josul listei”, a punctat Adrian Nica.

Vânătoarea de „firme fantomă” și controale țintite

În paralel cu renunțarea la controalele generalizate, ANAF își va intensifica eforturile în zona analizei de risc. Instituția va implementa indicatori de pre-insolvență, în contextul în care „am văzut cu toţii că e la modă concordatul”. O atenție specială va fi acordată persoanelor care administrează în serie firme ajunse în insolvență.

„În ultima perioadă, am solicitat colegilor noştri şi lucrăm la o metodologie, pe care o să o şi publicăm, în sensul acesta, pentru atragerea răspunderii la profilul persoanelor care ajung să aibă concordat, insolvenţă, la 5,7, 8, 10 firme pe care le au în ultimii trei ani. Încercăm în partea aceasta de contribuabil să ne adresăm şi să mergem în control ţintit doar către contribuabilul cu risc fiscal”, a afirmat șeful ANAF.

Ce sectoare sunt acum în vizorul Fiscului

Președintele ANAF a menționat că deja sunt în derulare controale la nivel național în sectorul transportului alternativ, dar și la firmele de pază. Următorul domeniu vizat este agricultura, pentru care se elaborează o metodologie specifică în colaborare cu mediul de afaceri.

„Am anunţat şi avem control în derulare la firmele de pază. La final o să anunţăm rezultatele cu tot ce am identificat, pentru că scopul nostru este acela de a arăta contribuabilului de bună credinţă unde controlăm, de ce controlăm şi ce targetează ANAF. În acest moment, pe zona de agricultură avem deja întâlniri cu mediul de afaceri pentru o metodologie pe care am elaborat-o. Încercăm în această metodologie să venim să clarificăm sursele de informaţii pe care colegii noştri să le analizeze atunci când fac o încadrare legală. Sperăm ca luna viitoare să o şi publicăm, această metodologie, urmând domeniu cu domeniu de activitate”, a precizat Nica. Acesta a adăugat că, după reorganizarea instituției, structurile de control vor fi specializate pe domenii de activitate pentru o eficiență sporită.