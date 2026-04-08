Parlamentarii PNL și USR au depus un proiect de lege care introduce un nou tip de pensie în România, un sistem preluat după modelul american al conturilor individuale de investiții la Bursă. Propunerea se bucură de o susținere politică largă, inclusiv din partea PSD, AUR și UDMR, și promite un control mult mai mare pentru participant și, cel mai important, scutiri de impozit.

Două opțiuni fiscale, zero impozit pe câștiguri

Spre deosebire de Pilonul II sau Pilonul III, noul sistem vine cu o flexibilitate fiscală nemaiîntâlnită până acum la noi. Practic, viitorul pensionar va putea alege din start cum vrea să fie tratat fiscal. Consultantul Ionel Dancă explică mecanismul celor două variante propuse. „Sunt propuse două tipuri de conturi care pot fi deschise la societăți de servicii de investiții financiare (SSIF): CIIP-S (Scutire) – contribuțiile se fac din venitul net (fără deductibilitate), dar retragerile și câștigurile sunt scutite de impozit și CIIP-D (Deductibilitate) – contribuțiile se fac din venitul brut, însă valoarea activelor se impozitează la momentul retragerii.”

alegerea e simplă. „Practic, titularul contului poate alege ca depunerile din cont să fie deductibile fiscal și impozitate la retragere sau să fie nedeductibile și neimpozitate la retragere. Mai mult, pe perioada deținerii, veniturile (dividende, câștig de capital) sunt scutite de impozit și contribuții sociale”, mai arată Dancă în analiza sa pentru www.studiifinanciare.ro.

Control direct asupra investițiilor

Poate cel mai mare avantaj, dincolo de fiscalitate, este controlul. În prezent, cei peste 8,3 milioane de români care contribuie obligatoriu la Pilonul II și cei peste 1 milion înscriși voluntar la Pilonul III nu au aproape niciun cuvânt de spus legat de unde ajung banii lor. Administratorii fondurilor iau toate deciziile.

Noul sistem schimbă complet paradigma.

Inițiatorii proiectului susțin că acest model le permite românilor să aibă un control sporit asupra propriilor investiții, eliminând limitările structurale ale fondurilor actuale. ”România are nevoie de un instrument de economisire de generație nouă, care să combine libertatea de investiții specifică pieței de capital cu stimulentul fiscal specific instrumentelor de pensii”, se precizează în expunerea de motive a legii.

O soluție pentru economisirea redusă?

Dar de ce este nevoie de un astfel de sistem? Inițiatorii aduc în discuție câteva cifre care nu ne fac cinste. România înregistrează una dintre cele mai scăzute rate de economisire a gospodăriilor din Uniunea Europeană, mult sub media europeană de aproximativ 13%. Iar capitalizarea bursieră a BVB (Bursa de Valori București) se situează la circa 20% din PIB, un nivel si redus comparativ cu media europeană.

Numărul de investitori individuali pe BVB era de doar 226.000 la finalul anului 2024. E drept că, dacă adunăm și participanții la fondurile private de pensii, vorbim de aproape 10 milioane de oameni cu interese la Bursă, însă implicarea directă rămâne extrem de scăzută pentru o țară cu 19 milioane de locuitori.

Modelul american IRA, o istorie de 50 de ani

Propunerea legislativă nu inventează roata, ci se inspiră direct din modelul american, așa-numitul Individual Retirement Account (IRA), care a fost introdus încă din 1974. Acesta funcționează tot în două variante: Traditional IRA, unde contribuțiile sunt deductibile și se impozitează la retragere, și Roth IRA, unde contribuțiile se fac din venitul net, dar retragerile sunt complet scutite de impozit.

Până la urmă, ce ar trebui să aleagă un român? Alegerea între cele două tipuri de conturi depinde de o singură presupunere: ce se va întâmpla cu taxele în România peste 20 sau 30 de ani. Cei care cred că vor avea un regim fiscal mai favorabil la bătrânețe vor alege un cont deductibil acum și impozabil la retragere. În schimb, cei care se așteaptă ca nivelul de impozitare să crească în viitor vor prefera, cel mai probabil, un cont fără deduceri în prezent, dar și fără nicio taxă la momentul retragerii banilor.