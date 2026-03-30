Pentru prima dată în istoria modernă, Ungaria a ajuns să dețină rezerve de aur mai mari decât România. Vecinii noștri au atins un nivel record de 110 tone, în timp ce rezervele României stagnează de mai mulți ani la aproximativ 103,6 tone. Mișcarea vine în urma unei strategii agresive de achiziții demarată de Banca Naţională a Ungariei (MNB).

O strategie de achiziții în trepte

Banca Naţională a Ungariei deține rezerve de aur încă de la înființarea sa în 1924, dar cantitățile au fluctuat dramatic de-a lungul deceniilor. După cel de-al Doilea Război Mondial, aproximativ 30 de tone de aur au fost evacuate în Austria și ulterior returnate, sprijinind stabilizarea economică. Numai că, după schimbarea de regim, rezervele au scăzut treptat, ajungând la un minim de doar 3,1 tone.

Schimbarea de macaz a fost radicală. Având în vedere obiectivele strategice pe termen lung, MNB a crescut rezervele de peste zece ori în 2018, până la 31,5 tone. Apoi le-a triplat în 2021, la 94,5 tone.

Iar în 2024, anul centenarului său, banca a decis să majoreze din nou stocul, de la 94,5 tone la nivelul actual de 110 tone.

Unde se află, de fapt, aurul României?

Dar v-ați întrebat vreodată unde este depozitat fizic tezaurul țării? Un detaliu deloc de neglijat este că 60% din aurul României, adică aproximativ 60 de tone, se află în seifurile Băncii Angliei din Londra. E drept că nu e o practică neobișnuită, dar strategia Ungariei este complet diferită.

Vecinii noștri pun un accent tot mai mare pe prezența fizică și disponibilitatea strategică a rezervelor de aur pe teritoriul național.

Record pe cap de locuitor în regiune

Dincolo de cifrele brute, achizițiile recente au un impact direct și asupra indicatorilor relativi. Ca urmare a noilor achiziții, cantitatea de aur pe cap de locuitor în Ungaria a crescut de la 0,32 uncii la 0,37 de uncii.

Cum vine asta?

Ungaria a devenit deținătoarea celor mai mari rezerve de aur pe cap de locuitor din întreaga Europă Centrală și de Est.

O tendință globală

Până la urmă, strategia Ungariei nu este un caz izolat, ci se înscrie într-un fenomen global. Anul 2025 a marcat un record istoric pentru cererea de aur, care a depășit 5.000 de tone la nivel mondial. Deși volumul achizițiilor băncilor centrale a scăzut ușor în 2025, a rămas excepțional de ridicat (aproximativ 860 de tone), mult peste media deceniului precedent.

Cel mai mare cumpărător a fost Polonia, care a acumulat singură peste 80 de tone, dar și Kazahstanul și Brazilia au rămas jucători semnificativi pe piață.

La nivel mondial, Statele Unite dețin de departe cele mai mari rezerve de aur, cu peste 8.100 de tone. Sunt urmate de Germania (3.350 de tone), apoi de Italia și Franța, ambele cu peste 2.400 de tone.