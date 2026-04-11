Banca italiană UniCredit a negat vineri, în mod oficial, orice plan de a-și lichida operațiunile din Rusia. Reacția vine după ce cotidianul rus Kommersant a publicat informații conform cărora grupul financiar ar analiza posibilitatea de a renunța la licența bancară deținută de subsidiara sa locală.

Răspuns ferm la speculații

Lucrurile nu stau deloc așa, susțin oficialii băncii. Printr-un comunicat transmis prin e-mail, un purtător de cuvânt a clarificat poziția instituției financiare, pe care a menținut-o constant pe durata conflictului din Ucraina. „În urma unor zvonuri speculative apărute în presă, UniCredit confirmă că nu a existat nicio schimbare în strategia pe care o aplicăm şi pe care am comunicat-o constant pieţei în ceea ce priveşte operaţiunile din Rusia”.

Presiunile BCE și deciziile anterioare

Dar cum s-a ajuns aici? La momentul invaziei din februarie 2022, UniCredit controla o bancă ce se clasa în primele 15 ca mărime din Rusia. Directorul general Andrea Orcel a declarat în repetate rânduri că nu va lua o decizie care să afecteze acționarii printr-o retragere din Rusia în pierdere. Numai că, în tot acest timp, instituția s-a confruntat cu solicitări insistente din partea Băncii Centrale Europene de a reduce legăturile cu o țară aflată sub sancțiuni internaționale. Presiunea a culminat în momentul în care guvernul italian a folosit prezența băncii în Rusia pentru a bloca o tranzacție de achiziție pe care UniCredit o viza în Italia. Acela a fost punctul în care grupul bancar a renunțat să mai conteste în instanță cererile BCE și, în schimb, a accelerat procesul de diminuare a operațiunilor locale.

O prezență redusă, dar strategică

Și totuși, ce mai fac ei acolo, pe bune?

Comunicatul de vineri lămurește și acest aspect, descriind o activitate mult mai restrânsă decât în trecut. E drept că focusul s-a schimbat radical (o strategie necesară în contextul geopolitic actual), banca orientându-se acum spre un rol de nișă. „Operaţiunile noastre din Rusia constau într-o activitate mică şi concentrată, care sprijină companiile internaţionale în procesarea plăţilor, în special în euro şi dolari americani, şi menţine legături cu lumea occidentală”, a precizat banca.

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