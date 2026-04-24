Iașul va depăși Cluj-Napoca în ritmul de dezvoltare economică până la finalul acestui deceniu. Declarația îndrăzneață îi aparține lui Costel Alexe, președintele Consiliului Județean Iași, și a fost făcută în cadrul summitului TILIA. Motorul acestei transformări? Peste 4 miliarde de euro din cele 16 miliarde de euro granturi europene accesate de România sunt direcționate către regiunea Moldovei.

Infrastructura este cheia

Miza principală este infrastructura rutieră. Proiectele de autostrăzi pe direcțiile nord-sud și est-vest vor schimba complet dinamica regiunii. Potrivit șefului CJ Iași, banii europeni vor finanța inclusiv tronsonul de autostradă Pașcani-Prut și autostrada care va traversa Republica Moldova până la Siret. V-ați fi gândit vreodată la asta? Drumul Iași-Pașcani, care astăzi se parcurge în două ore, va fi acoperit în doar 25-30 de minute la finalul deceniului.

Iar drumul până la Chișinău va scădea dramatic, de la trei ore în prezent la puțin peste o oră. Pe lângă finanțările clasice, infrastructura va fi susținută și prin programul european de apărare SAFE.

Un nou pol de putere în estul Europei

Dincolo de cifre, viziunea este una geo-strategică. Costel Alexe vorbește despre o triangulație economică între Iași, Chișinău și Cernăuți, alimentată de parcursul european al Ucrainei și Republicii Moldova. „Iaşi, Chişinău şi Cernăuţi, cu parcursul european al Ucrainei şi al Republicii Moldova, vor face Iaşul un pol de dezvoltare în estul Uniunii Europene. Avem poziţia geografică, avem capital european şi o fereastră limitată de timp”, a declarat președintele CJ Iași.

Practic, avantajul pe care regiunile din vestul țării l-au avut prin orientarea spre vest s-a cam consumat. Acum, Iașul are deschidere și către est. Mai mult, programul East Invest, un mecanism al Comisiei Europene de circa 30 de miliarde de euro, va permite investiții masive în capacități de producție în județele apropiate de zona de conflict din Ucraina.

Forța de muncă și aeroportul

Orice dezvoltare are nevoie de oameni. Și Iașul stă bine la acest capitol, cu un bazin de 60.000 de studenți și cinci universități de stat care se extind cu filiale în toată Moldova, ba chiar și peste Prut. Până la urmă, lucrurile sunt simple. „Investitorii merg unde au forţă de muncă de calitate”, a afirmat Costel Alexe.

O transformare radicală.

Aeroportul Internațional Iași, modernizat cu o investiție de 100 de milioane de euro, a ajuns deja la 25 de destinații în doar 14 luni. Strategia nu se oprește aici, incluzând sprijin pentru dezvoltarea Aeroportului Suceava (al cincilea din țară) și creșterea celui din Bacău. Ideea este de colaborare regională, nu de competiție, pentru a atrage investitori.

Spitale și parcuri industriale pregătite pentru investitori

Pe lângă infrastructura mare, administrația locală a pregătit și terenul pentru business. Consiliul Județean Iași deține deja autorizații de construire pentru două spitale noi, pentru care se așteaptă finanțarea. Mai important pentru mediul de afaceri, există cel puțin cinci parcuri industriale gata să fie oferite investitorilor.

Schimbarea de paradigmă este evidentă. „Dacă 20, 30 de ani Iaşul cerea atenţie, acum, cu infrastructura, Iaşul va oferi oportunităţi”, a conchis Costel Alexe.