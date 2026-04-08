AWS, divizia de cloud a Amazon, a investit recent 50 de miliarde de dolari în OpenAI. Mișcarea a ridicat multe sprâncene, mai ales că vine după un parteneriat de lungă durată și o investiție de 8 miliarde de dolari în Anthropic, un competitor direct al OpenAI. Totuși, șeful AWS, Matt Garman, susține că acest aparent conflict de interese este un tip de situație cu care gigantul cloud este deja obișnuit.

Un conflict de interese? Nu pentru Amazon

Prezent la conferința HumanX din San Francisco, Matt Garman, care lucrează la Amazon încă din 2005, dinainte de lansarea AWS, a fost întrebat direct despre conflictul inerent de a lucra îndeaproape cu două companii AI rivale. Răspunsul său a fost tranșant: nu este o problemă. Pe bune? Se pare că da, pentru că AWS însăși concurează adesea cu propriii parteneri și are o experiență vastă în gestionarea unor astfel de competiții.

Încă de la începuturile AWS, compania a înțeles că nu poate construi singură toate serviciile cloud necesare, așa că a încheiat parteneriate. „Știam, si, că va trebui să concurăm cu partenerii noștri, deoarece tehnologia este interconectată”, a povestit Garman.

Un „mușchi” antrenat de aproape două decenii

Această strategie a forțat compania să dezvolte un mod specific de lucru. „Așadar, de foarte mult timp, ne-am format acest mușchi al modului în care abordăm piața împreună cu partenerii noștri”, a continuat el. Dar Garman a adăugat o nuanță importantă. „Dar s-ar putea chiar să avem produse proprii care concurează cu ei, și este în regulă, și le-am promis că nu ne vom oferi un avantaj competitiv neloial.”

Lumea de azi s-a obișnuit ca Amazon să concureze cu cei care vând pe platforma sa. Până și unul dintre cei mai mari rivali ai AWS, Oracle, își vinde baza de date și alte servicii prin intermediul AWS.

O idee radicală pentru anul 2006.

Atunci, partenerii tehnologici aveau mare grijă să nu intre niciodată în competiție cu cei care îi ajutau să aibă succes.

O practică generalizată în lumea AI

Să fim serioși, Amazon nu este vreun pionier în a ignora loialitatea față de investitori în lumea sălbatică și avidă de bani a inteligenței artificiale. Când Anthropic a anunțat ultima sa rundă de finanțare de 30 de miliarde de dolari în februarie, lista includea cel puțin doisprezece investitori care finanțau în paralel și OpenAI. Printre aceștia se numără chiar și Microsoft, principalul partener cloud al OpenAI. V-ați fi așteptat la atâta loialitate în goana după aurul din AI?

O mișcare de supraviețuire pe piața cloud

Pentru AWS, investiția masivă în OpenAI pentru a-i aduce modelul în portofoliul de clienți a fost aproape o chestiune de viață și de moarte. Ambele modele AI, Anthropic și OpenAI, erau deja disponibile pe cloud-ul Microsoft, cel mai mare rival al AWS. Iar giganții cloud lucrează intens pentru a rămâne în centrul atenției, oferind servicii de rutare a modelelor AI.

Aceste servicii permit clienților să utilizeze automat diferite modele pentru diverse sarcini, maximizând astfel performanța și reducând costurile. După cum a explicat Garman, un model poate fi ideal pentru planificare, altul pentru raționament și un model mai ieftin pentru sarcini simple, cum ar fi completarea codului. „Cred că într-acolo se va îndrepta lumea”, a spus Garman. Așa vor reuși Amazon și Microsoft să-și strecoare și propriile modele AI dezvoltate intern în uzul clienților (din nou, vechea poveste a concurenței cu partenerii).