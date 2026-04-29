Mărturia lui Elon Musk în procesul intentat împotriva OpenAI a adus în prim plan detalii neașteptate despre o veche prietenie destrămată. Dincolo de acuzațiile legate de compania de inteligență artificială, Musk a dezvăluit sub jurământ motivul fundamental al rupturii sale de Larry Page, cofondatorul Google, o poveste care redefinește mizele din spatele cursei pentru supremație în AI.

O prietenie destrămată de inteligența artificială

În centrul conflictului se află o discuție despre siguranța inteligenței artificiale. Musk a mărturisit că una dintre motivațiile sale principale pentru a co-fonda OpenAI a fost o neînțelegere profundă cu Larry Page. În timpul unei conversații, Musk a ridicat problema posibilității ca inteligența artificială să anihileze umanitatea. Răspunsul lui Page a fost unul care l-a șocat pe Musk. Acesta ar fi considerat un astfel de scenariu ca fiind „bine”, atâta timp cât AI-ul în sine ar supraviețui.

Mai mult, Page l-ar fi numit pe Musk un „speciist” pentru că este „pro-uman”.

Iar atitudinea lui Page l-a determinat pe Musk să o califice drept „nebună”. V-ați fi imaginat o asemenea divergență de viziune la acest nivel?

De la nopți petrecute în Palo Alto la trădare personală

Această ruptură este cu atât mai notabilă cu cât cei doi erau, la un moment dat, extrem de apropiați. În 2016, revista Fortune i-a inclus pe lista celor mai buni prieteni secreți din lumea afacerilor. Musk era atât de familiar cu Page încât înnopta frecvent la reședința acestuia din Palo Alto. Într-un interviu cu Charlie Rose, Page a declarat chiar că ar prefera să-i dea banii lui Musk decât să-i doneze în scopuri caritabile.

Într-o analiză a evenimentelor publicată recent de Techcrunch, se reamintește că prietenia nu a supraviețuit înființării OpenAI. Momentul decisiv a fost recrutarea de către Musk a lui Ilya Sutskever, un expert de top în AI de la Google, pentru a lansa noua companie în 2015. Page s-a simțit trădat personal și a întrerupt orice contact.

Mărturie sub jurământ. Implicații și perspective

E drept că Musk a mai relatat această poveste, inclusiv autorului Walter Isaacson pentru biografia sa de succes, însă ziua de marți a marcat prima dată când a făcut aceste declarații sub jurământ. Acest detaliu conferă o greutate juridică și publică mult mai mare afirmațiilor sale. Până la urmă, totul a fost spus în slujba unui proces în care mizele financiare și reputaționale sunt colosale.

Larry Page nu a comentat încă aceste declarații. Și totuși, în ciuda conflictului deschis, Musk părea să lase o ușă deschisă. Într-o discuție din 2023 cu podcasterul Lex Fridman, acesta și-a exprimat dorința de a repara relația: „Am fost prieteni pentru o perioadă foarte lungă de timp.”

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