Startup-ul de inteligență artificială al lui Elon Musk, xAI, a rămas fără niciunul dintre cei 11 co-fondatori inițiali. Manuel Kroiss și Ross Nordeen, ultimii doi membri care încă făceau parte din echipă, au părăsit și ei compania, confirmând o restructurare masivă în interiorul proiectului.

Plecările finale

La începutul acestei luni, situația era deja tensionată, cu 9 din cei 11 co-fondatori plecați. Acum, exodul este complet. Potrivit informațiilor, Kroiss și-a anunțat apropiații de plecare miercuri, în timp ce Nordeen a părăsit compania vineri.

Până la urmă, ce semnal transmite plecarea întregii echipe fondatoare?

Oameni-cheie în structura lui Musk

Iar cei doi nu erau simpli angajați. Atât Kroiss, cât și Nordeen raportau direct lui Elon Musk. Manuel Kroiss conducea echipa de pre-antrenare a modelelor AI, o componentă vitală a oricărui startup din domeniu. În schimb, Ross Nordeen era descris drept „operatorul de mână dreaptă” al lui Musk.

Nordeen venise la xAI de la Tesla și, e drept, avea un istoric interesant. El a fost implicat în planificarea concedierilor majore de la Twitter (actualul X) după ce Musk a preluat compania în 2022.

Reconstrucție din temelii

Aceste plecări în masă vin într-un context în care însuși Musk a recunoscut problemele. Recent, miliardarul a afirmat că xAI „nu a fost construită corect de la bun început”.

Așa că acum compania este „reconstruită de la temelii”.

Numai că această reconstrucție pare să se facă fără oamenii care au pus bazele proiectului. cine îi va înlocui și care va fi noua direcție a companiei de inteligență artificială.

Consolidare sub umbrela SpaceX

Dincolo de aceste turbulențe interne, mișcările strategice continuă. Compania xAI a fost recent achiziționată de o altă firmă a lui Musk, SpaceX. Această manevră aduce SpaceX, xAI și X (fostul Twitter) sub o singură umbrelă corporativă.

Mutarea are loc în contextul în care există informații că SpaceX plănuiește să se listeze la bursă.