Decizia OpenAI de a închide Sora, instrumentul său de generare video, la doar șase luni de la lansarea publică, a ridicat imediat suspiciuni. E drept că mulți s-au gândit la o strategie ascunsă de colectare a datelor, mai ales că aplicația invita utilizatorii să-și încarce propriile chipuri. Lucrurile stau însă puțin diferit, iar explicația reală este una pur financiară: Sora era o gaură neagră de bani pe care nu o mai folosea aproape nimeni.

O prăbușire a utilizatorilor, costuri uriașe

După o lansare spectaculoasă, numărul de utilizatori la nivel mondial a atins un vârf de aproximativ un milion. Apoi, a urmat colapsul. În scurt timp, platforma a ajuns la mai puțin de 500.000 de utilizatori activi.

Numai că aplicația ardea în continuare resurse colosale.

Vorbim de aproximativ un milion de dolari pe zi. Costul nu venea din popularitate, ci din faptul că tehnologia de generare video este neasteptat de scump de operat. Fiecare utilizator care se transpunea într-o scenă fantastică de urmărire consuma, de fapt, dintr-o rezervă finită și extrem de costisitoare de cipuri AI.

Competiția nu a stat pe loc

În timp ce o întreagă echipă din cadrul OpenAI se concentra pe a face Sora să funcționeze, rivalii de la Anthropic câștigau în tăcere teren exact acolo unde contează. Aceștia atrăgeau inginerii software și companiile mari, adică exact clienții care generează venituri sustenabile. Mai exact, produsul lor, Claude Code, a început să fure serios din cota de piață a OpenAI.

V-ați gândit ce se întâmplă când principalul tău rival îți ia clienții plătitori în timp ce tu arzi bani pe un proiect nepopular?

CEO-ul Sam Altman a luat decizia logică, deși dureroasă: a oprit Sora pentru a elibera resursele de calcul (așa-numitul „compute”) și a reorienta compania spre zonele profitabile.

Parteneriatul de 1 miliard de dolari cu Disney, anulat brusc

Iar dacă vreți să înțelegeți cât de bruscă a fost această mișcare, este suficient să ne uităm la ce s-a întâmplat cu Disney. Gigantul din entertainment se angajase deja într-un parteneriat pentru care promisese 1 miliard de dolari. O sumă colosală, chiar și pentru standardele din Silicon Valley.

Și totuși, oficialii Disney au aflat că proiectul Sora se închide cu mai puțin de o oră înainte de anunțul public. Odată cu aplicația, a murit și înțelegerea de un miliard de dolari, lăsând în urmă un partener de calibru cu ochii în soare.