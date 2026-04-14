Modelele de inteligență artificială întâmpină dificultăți mari în stabilirea diagnosticului diferențial inițial, potrivit unui studiu american. Chiar dacă performanța crește odată cu accesul la mai multe date, cercetătorii avertizează că aceste sisteme nu sunt încă sigure pentru utilizare clinică fără supraveghere umană.

Inteligența artificială promite să aducă schimbări importante în medicină, însă un studiu recent ridică semne de întrebare serioase. Cercetătorii de la Mass General Brigham au observat că modelele actuale de AI se confruntă cu mari dificultăți în primele faze ale procesului de diagnostic, ceea ce pune sub semnul întrebării integrarea lor în siguranță în practica medicală.

Primele teste care au pus AI la încercare

Publicat în revista JAMA Network Open, studiul a analizat 21 de modele de limbaj de tip LLM, printre care Claude, DeepSeek, Gemini, GPT și Grok. Cercetătorii au vrut să vadă cum se descurcă aceste modele când trebuie să gândească logic în fața unor cazuri medicale reale.

Au folosit 29 de scenarii clinice standardizate, oferind modelelor informații pe rând: de la datele inițiale ale pacientului, până la rezultatele analizelor și investigațiilor. Instrumentul PrIME-LLM a evaluat performanța AI-ului în patru momente cheie: stabilirea diagnosticului inițial, recomandarea investigațiilor, formularea diagnosticului final și propunerea tratamentului.

Rezultatele au arătat că partea cea mai dificilă pentru AI a fost să stabilească diagnosticul inițial. Modelele nu au reușit să formuleze ipoteze corecte atunci când au avut la dispoziție doar datele de bază despre pacient.

Un punct slab care nu poate fi ignorat

Diagnosticul diferențial este esențial în medicină, pentru că presupune să identifici boala corectă dintre mai multe posibile care pot avea simptome asemănătoare. În această etapă, modelele AI au avut rezultate slabe, nereușind să ofere un diagnostic diferențial potrivit în peste 80% din cazuri, chiar și după ce au primit date suplimentare.

Autorii studiului spun că aceste sisteme funcționează mai bine când primesc toate datele relevante, însă se descurcă greu când informațiile sunt incomplete sau incerte. Capacitatea de a gestiona incertitudinea și de a lua decizii cu date puține rămâne limitată pentru aceste modele.

Chiar dacă unele modele, cum ar fi Grok 4, GPT-5, GPT-4.5, Claude 4.5 Opus și Gemini 3.0, au avut rezultate mai bune în anumite privințe, niciunul nu a ajuns la nivelul necesar pentru a putea fi folosit independent în clinică.

Când datele fac diferența

Pe măsură ce modelele au primit mai multe informații, cum ar fi rezultatele analizelor sau investigațiilor imagistice, acuratețea diagnosticului final a crescut, variind între 60% și peste 90%, în funcție de model. Acest lucru arată că AI poate fi de ajutor atunci când are acces la toate datele, dar rămâne vulnerabilă în fazele de început, când informațiile lipsesc.

Studiul subliniază că, în ciuda progreselor tehnologice, diferența dintre ce poate face AI și ce este nevoie în practică pentru utilizare fără supraveghere rămâne mare. Autorii studiului avertizează: „Aceste tehnologii necesită în continuare supraveghere umană strictă.”

În acest moment, deciziile medicale nu ar trebui luate fără implicarea directă a unui specialist. AI poate fi un sprijin util, dar nu poate înlocui experiența medicului.

Un drum lung până la încredere deplină

Studiul nu neagă potențialul AI în medicină, dar scoate în evidență limitele actuale, mai ales în primele etape ale procesului de diagnostic. Aceste momente sunt adesea cele mai dificile și pot schimba radical evoluția pacientului.

Cercetătorii spun că este nevoie de mai multă cercetare pentru a îmbunătăți modul în care AI gestionează incertitudinea și raționamentul clinic. Implementarea acestor tehnologii în spitale fără o înțelegere clară a limitărilor lor poate duce la probleme.

Recomandarea pentru public este clară: folosiți cu prudență instrumentele AI și consultați mereu un medic pentru orice problemă de sănătate. Încrederea totală în diagnosticul oferit de AI, la nivelul actual, poate fi riscantă.

Viitorul AI în medicină depinde de progresul tehnologic și de modul în care aceste sisteme vor învăța să gestioneze situațiile complexe și incerte. Până atunci, supravegherea umană rămâne esențială pentru siguranța pacienților.