Elon Musk, prin startup-ul său de inteligență artificială xAI, a purtat recent discuții cu startup-ul francez Mistral și cu firma de programare Cursor pentru un potențial parteneriat în trei. Miza este uriașă. Obiectivul este crearea unei forțe capabile să concureze direct cu giganții OpenAI și Anthropic.

O strategie a numerelor

Discuțiile vin la scurt timp după ce SpaceX, o altă companie a lui Musk, a anunțat deja o înțelegere cu startup-ul de programare Cursor. Strategia lui Musk pare să fie una a forței numerice, o încercare de a-și supraîncărca eforturile în cursa AI. La prima vedere, o astfel de alianță într-un mediu atât de competitiv ar putea părea contraintuitivă. Numai că lucrurile stau puțin diferit, existând beneficii clare pentru ambele părți.

Asul din mâneca lui Musk

Ce aduce Musk pe masă? O putere de calcul colosală. Miliardarul a acumulat una dintre cele mai mari amprente de centre de date în cursa pentru inteligența artificială și vrea să construiască cel mai mare supercomputer din lume în Memphis. Iar investițiile sunt pe măsură. Încă de anul trecut, se raporta că a cheltuit deja cel puțin 400 de milioane de dolari pentru acest efort.

O adevărată mină de aur.

Într-o perioadă în care puterea de calcul este la mare preț, accesul la o asemenea resursă este important pentru un startup tânăr care dorește să-și antreneze modelele. V-ați gândit vreodată ce înseamnă să ai acces la o asemenea infrastructură când ești la început de drum?

Probleme în paradisul xAI

Dar dincolo de resursele financiare impresionante, lucrurile nu au mers grozav pentru xAI (startup-ul de inteligență artificială găzduit în cadrul SpaceX). Compania a trecut prin mai multe reorganizări anul acesta, pe fondul unor plecări masive. De fapt, toți cofondatorii care i s-au alăturat lui Musk la început au părăsit deja compania. În acest context, înțelegerea cu Cursor reprezintă o șansă pentru xAI de a se apropia de un produs de programare AI care și-a dovedit deja succesul.

Urmează și alte achiziții?

Când ești cel mai bogat om din lume, nimic nu este exclus din perspectivă financiară. Piața este plină de alte startup-uri de programare AI care au atras un interes mare din partea lumii tehnologice. Structura acordului dintre SpaceX și Cursor îi oferă lui Musk și o portiță de ieșire. Mai exact, SpaceX ar putea plăti Cursor 10 miliarde de dolari pentru munca depusă, în cazul în care nu dorește să finalizeze o achiziție totală de 60 de miliarde de dolari.

Dacă Musk își continuă cumpărăturile, este de așteptat ca și concurenții să intervină. OpenAI a realizat deja câteva tranzacții notabile anul acesta, de la preluarea creatorului OpenClaw până la cumpărarea unui talk-show. Pentru startup-uri, industria pare destinată consolidării, așa că asigurarea unei plăți consistente s-ar putea să nu fie cel mai rău rezultat, mai ales dacă reușești să stârnești un război al ofertelor. fireste ai putea ajunge să fii cumpărat de unul dintre cei doi oameni care în prezent se îndreaptă spre tribunal… tot din cauza unui startup de inteligență artificială.