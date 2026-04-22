Meta a găsit o nouă sursă de date pentru antrenarea modelelor sale de inteligență artificială: propriii angajați. Gigantul tehnologic plănuiește să folosească datele colectate din mișcările mouse-ului și apăsările de taste ale personalului său în cursa pentru a construi o inteligență artificială mai capabilă și mai eficientă.

Datele, noul combustibil pentru AI

Iar goana companiilor tech pentru a găsi noi surse de date de antrenament, considerate vitale pentru dezvoltarea AI, atinge noi culmi. Pe bune, cum altfel poți învăța un program să se comporte ca un om dacă nu îl hrănești cu date umane? Această mișcare arată cât de departe sunt dispuse să meargă companiile pentru a obține informațiile necesare, care ajută programele să învețe cum să execute sarcini și să răspundă mai eficient la interogările utilizatorilor.

Ce spune Meta oficial

Contactat pentru un punct de vedere, un purtător de cuvânt al Meta a oferit următoarea declarație: „Dacă construim agenți care să ajute oamenii să finalizeze sarcini de zi cu zi folosind computerele, modelele noastre au nevoie de exemple reale despre cum le folosesc oamenii de fapt – lucruri precum mișcările mouse-ului, click-urile pe butoane și navigarea prin meniuri derulante. Pentru a ajuta, lansăm un instrument intern care va captura aceste tipuri de date de intrare pe anumite aplicații pentru a ne ajuta să ne antrenăm modelele. Există măsuri de protecție pentru a proteja conținutul sensibil, iar datele nu sunt folosite în niciun alt scop.”

O explicație tehnică, la prima vedere.

Un trend care ridica semne de intrebare

Dar această tendință dezvăluie implicații tulburătoare privind confidențialitatea în industria AI. Comunicările interne ale corporațiilor de ieri devin, din ce în ce mai mult, materie primă pentru un nou lanț de aprovizionare corporatist. V-ați gândit vreodată că discuțiile voastre de pe Slack ar putea valora aur? Ei bine, se pare că da. Săptămâna trecută a apărut informația că startup-uri vechi sunt practic „canibalizate” pentru comunicațiile lor corporative (de la arhive Slack, tichete Jira și alte platforme interne de mesagerie), care pot fi apoi convertite în combustibil pentru inteligența artificială.