Blockchain este tehnologia care revoluționează internetul

Iată, deci, cât de bine gândit este întreg sistemul. Desigur, probabil că nimeni nu poate garanta 100% siguranța din toate punctele de vedere, dar probabil că acest lucru nu se poate realiza de către nimeni, în niciun alt aspect al vieții sau tehnologiei, nu?

În contextul istoric al tehnologiei, se crede că este extrem de nouă, are în realitate rădăcini destul de vechi. Aceasta a fost conturată pentru prima dată în 1991 de Stuart Haber și W. Scott Stornetta, doi cercetători care au dorit să implementeze un sistem în care marcajele de timp ale documentelor să nu poată fi modificate. Totuși, ea avea să prindă viață după ceva ani, de-abia prin ianuarie 2009, odată cu lansarea celei mai populare criptomonede din lume, Bitcoin!

Acum, în era pe care o trăim, zeci de mii de proiecte caută să implementeze blockchain-urile într-o varietate de moduri, iar criptomonedele rămân unele dintre cele mai populare. Avem și noi, românii, o tehnologie proprie de acest tip – Elrond. Aceasta este prima companie românească de Blockchain ce a reușit impresionanta performanță de a se impune la nivel global. Mai exact, a ajuns în top 50 din punct de vedere al capitalizării pe piață!

În România, Beniamin Mincu, Lucian Mincu și Lucian Todea au pus bazele, în anul 2017, ingeniosului Elrond, chiar la Sibiu!

Finanțările au început să vină curând, semn că potențialul proiectului a fost remarcat încă de la bun început de investitori. Investitorii au fost cuceriți imediat, iar un element important care a câtărit cu siguranță greu a fost că platforma poate susține 15.000 tranzacții pe secundă.

Astfel, anul 2019 a adus 1.9 milioane de dolari e la mai mulți investitori privați. Totodată, compania a primit 3.25 milioane de dolari în schimbul a 25 % din totalul monedelor existente.

În opinia sa, „Noi am construit un blockchain, o tehnologie în care o rețea de computere distribuită în întreaga lume care funcționează cu o viteză extraordinar de mare, peste 1000 de ori mai rapidă și mai potentă în capacitatea de procesare decât bitcoin sau ethereum și în cadrul acesteia există într-adevăr și o criptomonedă fără de care această rețea blockchain nu poate funcționa. Într-adevăr, proiectul este evaluat undeva la 2 miliarde și jumătate de dolari în momentul de față. Suntem în faza foarte incipientă și suntem entuziasmați de progresul pe care am reușit să-l facem și de următorii pașii care urmează să aducă o adopție foarte mare în acest domeniu”, a spus Beniamin Mincu.

Acesta susține că avea o avere considerabilă chiar înainte de a pune bazele acestui proiect și că ideea a necesitat investiții foarte substanțiale, dar și timp împreună cu foarte multă muncă, pasiune și dedicare.

În afirmaţiile sale, „Eram milionar în dolari și înainte să încep El Rond. În momentul când am început, un an, un an și jumătate, împreună cu fratele meu Lucian și cu Lucian Todea, ceilalți doi cofondatori, am investit undeva la peste un milion și jumătate de dolari, în efortul nostru de a construi proiectul, de a aduna cei mai buni oameni din jurul nostru, ca ei să facă parte din echipă și acești bani au fost investiți până la punctul când am avut primele runde de finanțare exterioare.

Cum spuneam, planul nu a venit peste noapte, am lucrat o perioadă de timp foarte mult în ecosistemul ăsta, am investit în mai multe start-up-uri care au încercat să rezolve aceleași probleme, dar rezolvările nu au venit, așa că am decis că este nevoie ca noi să adunăm această echipă deosebit de talentată și să ne dedicăm întreg timpul și toată energia pentru a rezolva aceste probleme (…) Cred că nu suntem nici în 1% din ceea ce urmează să fie El Rond în următoarea perioadă”, a explicat el.