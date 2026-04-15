Actiunile producatorului de cipuri Broadcom (AVGO) au explodat cu 104,22% in ultimul an, o performanta care a spulberat randamentul de 31,04% al indicelui S&P 500 in aceeasi perioada. Compania a primit recent un rating de #1 (Strong Buy), semnalizand un potential solid pentru investitorii care mizeaza pe actiunile de tip „momentum”.

Ce inseamna o actiune de „momentum”?

Investitiile de tip „momentum” se bazeaza pe ideea de a urmari tendinta recenta a unei actiuni, indiferent de directie. investitorii vor „cumpăra scump, dar sperând să vândă și mai scump”. Logica din spate este simpla. Odata ce o actiune intra pe o traiectorie clara, este foarte probabil sa continue in aceeasi directie. Scopul final este ca, „o dată ce o acțiune pornește pe o traiectorie fixă, va duce la tranzacții oportune și profitabile”.

E drept ca multi investitori cauta acest tip de actiuni, dar definirea „momentumului” poate fi dificila. Broadcom are in prezent un Scorul de Stil Momentum de B, un indicator care ajuta la identificarea acestor oportunitati.

Performanta zdrobitoare fata de piata

Dar cum se traduce asta in cifre concrete? V-ati gandit vreodata cat de mult poate depasi o companie media industriei sale?

In cazul AVGO, actiunile au urcat cu 18,12% in ultima saptamana. In acelasi interval, industria de semiconductori din care face parte a crescut cu doar 10,58%. Privind pe o perioada mai lunga, evolutia lunara de 15,33% este si superioara performantei de 11,67% a sectorului.

Iar diferentele devin dramatice cand analizam perioade mai extinse. In ultimul trimestru, actiunile Broadcom au crescut cu 5,64%, in timp ce indicele S&P 500 a scazut cu 1,82%.

Cifrele vorbesc de la sine.

Pe parcursul ultimului an, cresterea de 104,22% a AVGO face ca avansul de 31,04% al S&P 500 sa para modest. Pana la urma, orice actiune poate avea un salt de pret pe termen scurt, dar este nevoie de un castigator real pentru a depasi constant piata.

Estimari de castig in crestere puternica

Si nu doar pretul actiunii arata bine. Tendintele de revizuire a estimarilor de castiguri sunt la fel de importante. In ultimele doua luni, 13 estimari de castig pentru intregul an au fost revizuite in sus, fara nicio revizuire in jos. Aceste revizuiri au contribuit la cresterea estimarii consensuale a AVGO (un indicator mediu al asteptarilor analistilor), care a urcat de la 10,08 dolari la 11,41 dolari in ultimele 60 de zile.

Optimismul se mentine si pentru urmatorul an fiscal. Zece estimari au fost majorate in aceeasi perioada, fara sa existe vreo revizuire negativa.

Volumul si ratingul confirma tendinta

Numai ca imaginea nu ar fi completa fara a analiza volumul de tranzactionare. Un volum mediu de 24.535.564 de actiuni in ultimele 20 de zile indica un interes solid din partea investitorilor. O actiune in crestere, sustinuta de un volum peste medie, este in general un semnal pozitiv.

Combinand toti acesti factori, nu este o surpriza ca AVGO are un rating #1 (Strong Buy) si un Scorul Momentum B. Cercetarile arata ca actiunile cu rating Zacks #1 (Strong Buy) si #2 (Buy) si cu Scoruri de Stil A sau B „depășesc performanța pieței în următoarea perioadă de o lună”.