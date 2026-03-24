Hidroelectrica (H2O), cea mai mare companie din România, a lansat pe 24 martie procedura de achiziție pentru un proiect strategic de anvergură. Valoarea estimată a contractului se ridică la aproximativ 49,5 milioane de euro, fără TVA, și vizează proiectarea și montajul echipamentelor pentru Centrala Hidroelectrică Nehoiașu II.

O investiție considerată esențială.

Un proiect la cheie de 44 de luni

Contractul, care va fi atribuit sub forma „la cheie”, include un pachet complet de servicii. de la proiectare, fabricare și livrare, până la montaj, testare și punerea în funcțiune a echipamentelor. Mai mult, firma câștigătoare se va ocupa și de instruirea personalului de exploatare. Durata estimată de implementare este de 44 de luni, iar proiectul se va derula în cadrul Amenajării Hidroenergetice Surduc-Siriu, care se întinde pe teritoriul județelor Buzău, Vrancea și Covasna. E drept că, la prima vedere, pare un termen lung, dar complexitatea lucrărilor îl justifică.

Viziunea CEO-ului Bogdan Badea

Iar Bogdan Badea, CEO-ul Hidroelectrica, subliniază importanța strategică a proiectului pentru securitatea energetică națională. „Lansarea acestei proceduri reprezintă un moment important în strategia noastră de dezvoltare şi în efortul de valorificare a potenţialului hidroenergetic al României. Proiectul CHE Nehoiaşu II, parte a Amenajării Hidroenergetice Surduc-Siriu, va contribui la creşterea capacităţii de producţie din surse regenerabile, la îmbunătăţirea flexibilităţii Sistemului Energetic Naţional şi la consolidarea rolului Hidroelectrica ca principal producător de energie verde din România. Continuăm să investim în proiecte strategice, în dezvoltarea, diversificarea şi hibridizarea portofoliului astfel încât să asigurăm tranziţia către un sistem energetic sustenabil”, a declarat acesta.

Ce presupune modernizarea

Până la urmă, ce se va instala concret la Nehoiașu II? Investiția vizează instalarea hidroagregatului complet, care include turbina și generatorul, alături de sistemele de automatizare și protecții. Pe listă se mai află echipamentele hidromecanice auxiliare, dar și extinderea stației electrice de 110 kV. proiectul va asigura integrarea sistemelor SCADA și a infrastructurii de securitate și comunicații. Toate aceste modernizări vor duce la o valorificare suplimentară a potențialului hidroenergetic al râului Buzău.

Criterii de selecție și context financiar

Procedura de atribuire va avea drept criteriu „cel mai bun raport calitate-preţ”. Asta înseamnă că evaluarea ofertelor nu se va uita doar la componenta financiară. Vor fi luați în calcul parametrii tehnici garantați, performanța echipamentelor și garanțiile oferite de competitori. Dar cum stă compania la capitolul finanțe? Compania de stat a raportat pentru 2025 un profit net de 3,3 miliarde de lei, în scădere cu 20% față de anul precedent, în timp ce veniturile au crescut cu 5%, ajungând la 9,61 miliarde de lei. Pe bursă, acțiunile H2O se tranzacționează în creștere cu 23% în ultimul an (o dinamică sub cea a indicelui BET-NG, care a urcat cu 65%).