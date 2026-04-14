Rata anuală a inflației a accelerat din nou, ajungând la 9,87% în luna martie a acestui an, în creștere de la 9,31% în februarie. Datele publicate marți de Institutul Național de Statistică (INS) arată că cele mai mari scumpiri s-au înregistrat în zona serviciilor, care au explodat practic în ultimul an.

Scumpiri pe toate fronturile

La o privire mai atentă, cifrele descompun o realitate destul de dură pentru buzunarele românilor. Serviciile s-au scumpit cu nu mai puțin de 11,05% în martie 2026 față de aceeași lună a anului trecut. Iar mărfurile nealimentare nu s-au lăsat mai prejos, cu o majorare de 10,89%.

E drept că mărfurile alimentare au avut o creștere mai temperată, de „doar” 7,67%, însă per total, presiunea pe costuri rămâne extrem de ridicată.

Evoluția de la o lună la alta

Dacă ne uităm strict la dinamica recentă, indicele prețurilor de consum în luna martie 2026, comparativ cu luna februarie 2026, a fost de 100,78%. Cu alte cuvinte, o scumpire medie de 0,78% într-o singură lună. V-ați întrebat însă cum se adună aceste procente de la începutul anului?

Ei bine, rata inflației de la începutul anului (calculată din decembrie 2025 până în martie 2026) a atins deja pragul de 2,3%.

Lucrurile sunt clare.

Perspectiva pe termen lung

Dincolo de cifrele lunare sau anuale, INS oferă și o imagine de ansamblu. Aici intră în scenă media ultimelor 12 luni, un indicator care netezește vârfurile și arată tendința generală. Și, hai să vedem, nici aici veștile nu sunt grozave.

Comunicatul oficial o spune negru pe alb: „Rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni (aprilie 2025 – martie 2026) faţă de precedentele 12 luni (aprilie 2024 – martie 2025) a fost 8,5%”. Practic, în ultimul an am trăit cu prețuri în medie cu 8,5% mai mari decât în anul anterior.

Cum ne comparăm cu Europa

Pentru a putea face comparații la nivel european, se folosește un alt indicator, indicele armonizat al prețurilor de consum (IAPC). Iar cifrele calculate pe baza acestui indice arată o inflație anuală de 9,0% în martie 2026 față de martie 2025. Puțin mai mică, dar totuși la un nivel foarte ridicat.

Numai că, atunci când ne uităm la media pe ultimele 12 luni, calculată tot pe baza IAPC, valoarea este de 7,6%. Această cifră este cea care ne poziționează în raport cu celelalte state membre, arătând o presiune inflaționistă persistentă în economia locală (unde rata anuală a inflației în UE a fost de doar 2,1% în februarie).