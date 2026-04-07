Gigantul bancar JP Morgan a emis un avertisment dur pentru investitorii Tesla, estimând că acțiunile producătorului auto ar putea scădea cu un procent uriaș de 60%. Avertismentul vine în contextul în care rezultatele companiei din primul trimestru nu au atins deloc așteptările pieței, marcând al doilea cel mai slab trimestru din punct de vedere al vânzărilor din 2022.

O prăbușire de 60% pe masa analiștilor

Compania condusă de Elon Musk se luptă de doi ani să-și mențină activitatea principală pe linia de plutire. În tot acest timp, concurenții, în special cei din China, îi fură din ce în ce mai mult din piață. Iar în timp ce vânzările de mașini stagnează, CEO-ul Elon Musk pare să schimbe direcția strategică spre proiecte precum robotaxiuri și roboți umanoizi, care sunt, hai să fim serioși, la ani distanță de o lansare comercială reală.

Analiștii de la JP Morgan subliniază o discrepanță majoră între performanța reală a companiei și evaluarea sa bursieră, care rămâne extrem de umflată cu un raport preț-câștig de peste 300.

„Având în vedere că așteptările privind performanța Tesla s-au prăbușit pentru toate indicatorii financiari și de performanță pe toate perioadele de timp până la sfârșitul deceniului, creșterea de +50% a acțiunilor Tesla și creșterea de +32% a țintelor de preț ale analiștilor, pe măsură ce această prăbușire a avut loc, implică o așteptare pentru o schimbare bruscă către o performanță mare mai bună decât se aștepta anterior în perioada de după acest deceniu. Recomandăm investitorilor să abordeze cu prudență această așteptare, ținând cont atât de riscul de execuție, cât și de valoarea în timp a banilor”, a scris Ryan Brinkman, analist JP Morgan. Brinkman a reiterat ratingul „Subponderat” pentru acțiunile Tesla și a stabilit un preț țintă de 145 de dolari pe acțiune până la sfârșitul anului.

Semnele sunt peste tot

Multe semne indică o corecție majoră. E drept că acțiunile companiei au scăzut cu peste 20% în ultimele șase luni, dar rămân în creștere cu un uimitor procent de 44% în ultimele 12 luni. Numai că, în urma ratării livrărilor din primul trimestru și a avertismentului JP Morgan, acțiunile au înregistrat o scădere de peste 5% în ultimele cinci zile.

Investitorii sunt în mod clar neimpresionați.

Și nu doar JP Morgan trage semnalul de alarmă. Săptămâna trecută, analistul bursier al HSBC, Mike Tyndall, a reiterat ratingul „reduce” pentru Tesla, prevăzând, si, că acțiunile companiei ar putea scădea cu aproximativ 60%.

De la mașini la roboți, o strategie riscantă

în timp ce Tesla se pregătește să se reinventeze, activitatea sa principală continuă să stagneze. Cifrele privind livrările arată că producătorul se bazează aproape în totalitate pe vânzările sedanului său de bază Model 3 și ale SUV-ului Model Y. Tesla nu a lansat un model nou de mașină de șase ani – cu excepția Cybertruck, care s-a dovedit a fi un eșec major (și costisitor).

V-ați întrebat vreodată cât de realist este planul lui Musk cu robotaxiurile? Acesta promitea, în ianuarie 2026, că firma sa va are o rețea „extinsă” de taxiuri fără șofer în SUA până la finalul anului. „Tesla a lansat serviciul de robotaxi în câteva orașe, iar până la sfârșitul acestui an acesta va fi foarte, foarte răspândit pe teritoriul Statelor Unite”, afirma el la Forumul Economic Mondial de la Davos, Elveția.

Care mai este, până la urmă, miza lui Musk?

Dincolo de cifre și strategii, angajamentul lui Musk față de companie și misiunea sa inițială a fost, în cel mai bun caz, șubred. O declarație a fostului președinte al departamentului de vânzări, livrări și service al Tesla, Jon McNeill, este poate cea mai relevantă în acest sens.

„Când l-am întrebat (pe Musk) cum arată succesul”, el a răspuns: «Succesul înseamnă să ajung să lucrez doar o zi pe săptămână la Tesla, astfel încât să mă pot întoarce la prima mea iubire, și anume rachetele»”, a declarat recent McNeill pentru Washington Post.