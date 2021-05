Bob Marley: 40 de ani de la moartea legendei muzicale

S-au împlinit 40 de ani de când legendarul cântăreț de reggae, Bob Marley, a murit de cancer la Miami, la 36 de ani, la 11 mai 1981.

Muzicianul este unul dintre cei mai celebri și recunoscuți artiști din istoria muzicii, cu hituri precum No Woman No Cry, One Love și Redemption Song.

Succesul său, Buffalo Soldier, a fost cel mai mare din Marea Britanie, ajungând pe locul patru în mai 1983.

Albumul Exodus din 1977 a fost numit Albumul secolului de Time Magazine.

Marley s-a născut în 1945, dintr-un tată alb de clasă mijlocie și o mamă negresă, în Jamaica.

Copilăria sa a petrecut-o în sărăcie și a avut puțin contact cu tatăl său, un ofițer naval care lucra pentru guvernul britanic.

A plecat de acasă la 14 ani pentru a urma o carieră muzicală la Kingston.

În 1972, Marley a sosit în Marea Britanie împreună cu formația sa ,The Wailers, pentru a face turnee cu Johnny Nash în speranța de a-și lansa cariera internațională.

Anul următor, The Wailers și-au lansat albumul Catch a Fire și au debutat la televizor pe canalul BBC.

Apariția a avut un impact mare și le-a oferit un public mai larg, în afara bazei lor tradiționale de fani.

După un alt turneu în 1975, o înregistrare a No Woman No Cry în direct la Lyceum, Londra, a fost lansată ca single și i-a oferit lui Marley primul său succes în Marea Britanie.

Cântărețul a intrat în mainstream-ul muzical și a devenit un nume cunoscut.

Marley era cunoscut pentru credința sa rastafariană, împreună cu soția sa Rita Anderson, cu religia reflectată în muzica sa.



Cântărețul a fost, de asemenea, pasionat de fotbal și este cunoscut pentru faptul că a avut un kickabout între sesiunile de studio sau înainte de a urca pe scenă.

„Iubesc muzica înainte să iubesc fotbalul”, a spus el într-un interviu din 1980.

„Să joci fotbal și să cânți este periculos, deoarece fotbalul devine foarte violent. Cânt despre pace, dragoste și toate astea, și s-ar putea întâmpla ceva.

„Dacă un bărbat te va aborda cu greu, va aduce sentimente de război”.

Ultima interpretare live a lui Marley în Marea Britanie a fost pe 13 iulie 1980 la New Bingley Hall, Stafford.

Marley a murit în anul următor, ca urmare a melanomului lentiginos acral, cu care fusese diagnosticat în 1977. A fost înmormântat în locul său natal din jamaicanul sat Nine Mile.