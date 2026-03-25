O ofertă de 300-500 de dolari și o excursie plătită de două săptămâni. Atât i-a propus Anatoli Prizenco lui Maxim Roșca în fața unui magazin din centrul Chișinăului, ca o alternativă la jobul său dintr-un service auto. Câteva săptămâni mai târziu, Roșca se afla în tabere de antrenament din Bosnia și Serbia, unde învăța să piloteze drone și să manipuleze dispozitive incendiare.

Totul făcea parte dintr-un efort coordonat de Rusia pentru a recruta agenți pentru operațiuni de destabilizare în țări precum Franța și Germania, spun acum anchetatorii moldoveni.

Tabere de antrenament în Balcani

Investigațiile din Moldova vin într-un moment în care tot mai multe state europene avertizează că Moscova duce un război hibrid menit să le destabilizeze politica internă. Oficialii de la Chișinău, confruntați cu unele dintre cele mai agresive campanii ale Kremlinului în 2024 și 2025, susțin că țara lor este bine poziționată pentru a-și ajuta vecinii europeni să respingă atacurile rusești.

„Acești tineri, vorbitori de limbă rusă, au fost recrutați, transportați în tabere special organizate și instruiți în [tactici, inclusiv] cum să spargă cordoanele forțelor de ordine”, a declarat pentru publicația noastră Daniella Misail-Nichitin, Ministrul Afacerilor Interne din Moldova. „Unii au fost învățați cum să folosească dispozitive fără pilot. Și s-a ajuns chiar și la instruirea privind acordarea de prim ajutor medical în caz de violență.”

Potrivit mărturiei lui Maxim Roșca, el a călătorit mai întâi în Republika Srpska, o regiune din Bosnia cu majoritate etnică sârbă. Acolo, în pădurile dese din jurul orașului Banja Luka, lui și altor participanți li s-a spus că vor fi antrenați să participe la proteste, să opereze drone și să pregătească grenade fumigene. Un martor a descris cum, într-o tabără cu patru corturi de-a lungul unui râu, recruții învățau să piloteze drone folosind ochelari speciali și joystick-uri.

Antrenamentul a avut loc chiar înainte de alegerile prezidențiale din toamna anului 2024, în care președinta pro-europeană a Moldovei, Maia Sandu, a fost realeasă. Participanților li se spunea că, dacă Sandu va câștiga, „ar fi război în țară, la fel ca în Ucraina”.

Operațiuni de la Paris la Düsseldorf

Rețeaua nu s-a oprit la antrenamente. Procurorii moldoveni investighează peste 80 de persoane suspectate de instigare la dezordine în masă, iar 20 au fost deja puse sub acuzare. Anatoli Prizenco este, si, principalul suspect investigat de autoritățile franceze pentru angajarea unui grup de cetățeni moldoveni care au desenat Stelele lui David pe zidurile din Paris după atacurile Hamas din 7 octombrie 2023, o încercare evidentă de a stârni tensiuni politice.

Un alt personaj, Danil Dilan, un tânăr de 22 de ani din regiunea separatistă pro-rusă Transnistria, a fost condamnat la trei ani de închisoare în noiembrie. Ca parte a unui acord de recunoaștere a vinovăției, Dilan a admis în instanță că a călătorit la Düsseldorf în 2024 pentru un meci de fotbal de la Campionatul European UEFA dintre Slovacia și Ucraina. Acolo, i s-a cerut să fluture un steag ucrainean cu inscripția „Dați-ne alegerile înapoi”.

Deși Dilan susține că a refuzat, un astfel de steag a fost totuși desfășurat în timpul meciului. Kremlinul a folosit imediat incidentul pentru a cere Ucrainei să organizeze alegeri pentru înlocuirea președintelui Volodimir Zelenski.

Plățile se făceau în cripto.

Mai mulți martori au declarat în instanță că plățile pentru aceste operațiuni erau efectuate în criptomonede prin platforme populare precum Trust Wallet.

Anatomia unui recrut

Dar cine este, până la urmă, acest Anatoli Prizenco? Înainte de a intra în atenția legii, Prizenco conducea o afacere de vânzare de cosmetice ale mărcii suedeze Oriflame. La începutul anilor 2010, a fost reținut pentru scurt timp în legătură cu o schemă Ponzi implicând o bancă rusească. Ulterior, în 2014, a candidat pentru un partid nou înființat, Mișcarea Populară pentru Uniunea Vamală, care milita pentru o integrare economică mai strânsă cu Rusia și Belarus.

Procurorii suspectează că nu a acționat singur. Se presupune că a lucrat cu un bărbat „într-o poziție superioară”, pe nume Vladimir Firsov, despre care se crede că se află în Rusia. „Bănuim și intuim că aceste operațiuni nu sunt de fapt conduse de [Prizenco], ci că există cineva în spatele lor, niște servicii”, a declarat Vitalie Chișca, procurorul principal în cazul lui Prizenco.

Prizenco a recunoscut că a organizat vopsirea Stelelor lui David la Paris, declarând ziarului francez Libération că a acționat în sprijinul evreilor europeni. Guvernul francez a descris însă operațiunea ca parte a „unei strategii oportuniste și iresponsabile menită să exploateze crizele internaționale pentru a semăna confuzie și a crea tensiune în dezbaterea publică din Franța și Europa.”

Mărturia unui participant

Vaeceslav Valico, un om de afaceri de 49 de ani care a participat la operațiunea din Paris, a estimat că întreaga cascadorie a costat sub valoarea ceasului și a smartphone-ului său: aproximativ 2.000 de euro. „Sunt în primul rând un antreprenor, un om de afaceri, și în al doilea rând, sunt o persoană activă în mișcările civice”, a declarat el. „Această acțiune nu a fost în niciun caz planificată ca una antisemită… a fost un gest față de Statul Israel.”

Serios? Un gest de susținere?

Valico susține că Prizenco l-a invitat să participe pentru că „știe că sunt o persoană educată și mă descurc în străinătate”. Rolul său, spune el, a fost „să organizez logistica, să mă asigur că oamenii fac totul corect, că nu sunt vătămați și să îi ajut să se întoarcă acasă”. După scandalul de la Paris, Valico a încetat comunicarea cu Prizenco. „Pot presupune astăzi că Anatoli știa sau bănuia mai multe informații decât mi-a spus”, a adăugat el.

Moldova a demontat rețele de agenți instruiți în străinătate și sponsorizați de Moscova încă din 2024. „Vorbim aici despre traininguri organizate în Serbia, în Bosnia-Herțegovina și în Federația Rusă”, a confirmat ministrul Misail-Nichitin. Ea a subliniat că aceste rețele și-au extins operațiunile dincolo de granițele Moldovei, dând ca exemplu recent un presupus complot de asasinare a mai multor personalități publice din Ucraina. „Vorbim despre peste 90 de ținte, incluzând jurnaliști de profil înalt, oficiali din domeniul apărării, directori de nivel înalt legați de infrastructura critică a Ucrainei, care urmau să fie asasinați la comandă.”