

Ministerul Dezvoltării a crescut rata de absorbție a fondurilor europene din PNRR la 77% în ultimele două săptămâni și estimează aproape 100% până la sfârșitul verii. Cele mai bune rezultate sunt la traseele cicloturistice, cu o rată de 81%. Termenul final pentru implementare a fost prelungit până în iulie 2026.

Noi pași înainte pentru comunități

România avansează în atragerea fondurilor europene pentru dezvoltarea locală. Ministerul Dezvoltării, care gestionează patru componente principale din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), anunță o rată de absorbție de 77%.

Progresul este vizibil. În ultimele două săptămâni, această rată a crescut cu 4%.

Cseke Attila a declarat: „Dezvoltarea României prin intermediul proiectelor cu finanțare europeană reprezintă o oportunitate deosebită pentru toate comunitățile locale, în special în actualul climat financiar. Ministerul Dezvoltării are o rată de absorbție de 77% pe cele patru componente ale Planului Național de Redresare și Reziliență, pe care le coordonează; în ultimele două săptămâni am crescut această cifră cu 4%, și avem, până la finalul verii, o șansă bună la o absorbție de aproape 100%.”

Practic, până la sfârșitul verii, aproape toți banii alocați acestor proiecte ar putea fi folosiți.

Rezultatele din spatele cifrelor

Ritmul de avans nu este același în toate domeniile. Ministerul a prezentat modul în care se folosesc fondurile pentru fiecare componentă pe care o coordonează.

Schimbări vizibile în renovări și infrastructură

La componenta C5, Valul renovării, care are ca obiectiv reabilitarea termică și consolidarea seismică a clădirilor, absorbția a ajuns la 79%. Au fost decontate lucrări de peste 8,8 miliarde de lei. Aceste sume sprijină modernizarea blocurilor, spitalelor, școlilor și altor clădiri publice.

Componenta C10, Fondul local, dedicată dezvoltării infrastructurii verzi și prietenoase cu mediul în localități, are o rată de absorbție de 77%. Pentru proiectele din acest domeniu s-au efectuat plăți de aproape 7,4 miliarde de lei.

Investiții care schimbă educația și turismul

La educație, componenta C15 se axează pe realizarea unor creșe moderne și eficiente energetic, unde rata de absorbție este de 72%. Au fost decontate lucrări de peste 1 miliard de lei, iar lucrările continuă.

Cea mai ridicată rată de absorbție este la componenta C11, Turism și cultură. Proiectele pentru trasee cicloturistice au ajuns la 81%. S-au făcut plăți de 115,7 milioane de lei pentru aceste trasee, care pot sprijini turismul activ și sustenabil.

Un nou termen și provocări pentru proiecte

Chiar dacă rata de absorbție este bună, implementarea proiectelor durează mai mult. La începutul lunii, Ministerul Dezvoltării a decis prelungirea termenului pentru implementarea și finalizarea decontării investițiilor finanțate prin PNRR, de la 30 iunie la 31 iulie 2026. Această modificare nu este doar una formală.

Schimbarea afectează peste 5.300 de contracte gestionate de minister, ce includ proiecte din toate cele patru componente: C5 (Renovare), C10 (Fond Local), C11 (Turism și Cultură) și C15 (Educație). Fondurile europene sunt folosite pentru creșe moderne, reabilitarea blocurilor, spitale, școli și infrastructură verde.

Prelungirea termenului nu înseamnă că beneficiarii pot amâna lucrările. După noul termen, 31 iulie 2026, ministerul are la dispoziție doar o lună pentru a finaliza toate procedurile necesare pentru închiderea proiectelor, până la 31 august 2026. Anterior, această etapă administrativă era de două luni.

Cseke Attila a transmis: „Este important ca autoritățile locale, beneficiare ale acestor proiecte, să întreprindă toate eforturile pentru a finaliza obiectivele de investiții, să încarce în platforma digitală, cât mai repede, toate documentele tehnice necesare finalizării investițiilor, prin procedura simplificată, astfel încât să utilizăm eficient toate fondurile disponibile din PNRR pentru dezvoltarea localităților.”

Documentația completă și corectă, încărcată la timp în sistemul digital, este esențială pentru finalizarea cu succes a proiectelor și pentru utilizarea integrală a fondurilor. Lipsa documentelor poate duce la pierderea sumelor alocate.

Ultimele etape și miza pentru comunități

Ministerul Dezvoltării se află într-un moment decisiv. Pe de o parte, trebuie să mențină ritmul absorbției fondurilor pentru a atinge aproape 100% până la sfârșitul verii. Pe de altă parte, este esențial ca beneficiarii să finalizeze proiectele și să depună toate documentele necesare înainte de termenul din iulie 2026.

Ministerul va avea apoi doar o lună pentru a încheia toate procedurile administrative. Folosirea eficientă a fondurilor europene din PNRR reprezintă o oportunitate pentru România, care poate aduce localităților infrastructură modernă, clădiri sigure și eficiente energetic, creșe noi și trasee cicloturistice atractive.

Totul depinde de cum vor fi gestionate aceste proiecte și de colaborarea dintre autoritățile locale și minister. Există încredere că absorbția va continua să crească și că fondurile vor ajunge acolo unde este nevoie. Presiunea este mare, dar beneficiile pot fi importante pentru comunități.

Perioada următoare va fi decisivă pentru atingerea obiectivelor PNRR, iar rezultatele vor putea fi observate în dezvoltarea localităților din întreaga țară.