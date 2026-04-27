Premierul Ilie Bolojan lansează un atac fără precedent la adresa liderului PSD, Sorin Grindeanu, pe care îl acuză direct de minciună în fața oficialilor europeni. Totul se întâmplă în contextul în care PSD și AUR au inițiat o moțiune de cenzură comună, ce ar putea duce la căderea Guvernului.

Acuzația de minciună

Într-o intervenție televizată la Digi24, șeful Executivului a fost tranșant. „Grindeanu a mințit când a spus la Bruxelles că nu va colabora cu AUR,” a declarat Ilie Bolojan, referindu-se la mesajul pe care liderul social-democrat l-ar fi transmis în afara țării, în contrast cu acțiunile politice interne.

Premierul a vorbit și despre miza uriașă a deciziilor politice din perioada următoare pentru viitorul României. „Ai două posibilități: prin a nu gândi ce faci, te întorci de unde ai plecat, ceea ce ar fi un mare cost pentru țară. A doua variantă e să continui lucrurile în mod serios, să ai rezultate. Dar pentru asta trebuie să ai soluții”, a explicat acesta.

Avertisment privind salariile

Unul dintre punctele sensibile atinse de Bolojan a fost cel al promisiunilor nerealiste, în special cele legate de majorări salariale. E drept că discuțiile pe legea salarizării sunt aprinse. „În condițiile în care generezi niște așteptări, spui că lucrurile se vor îmbunătăți substanțial, ori asta nu are cum să se întâmple, pierderile nu vor fi asumate de nimeni. E nevoie de un minim angajament politic, mi-e greu să cred că ne putem asuma ce am promis”, a mai spus premierul.

Iar eforturile Guvernului din ultima perioadă par a fi puse în pericol. „De 10 luni de zile ne-am chinuit să recuperăm marile întârzieri din ultimii ani. Trebuie să trecem acum legea salarizării. Dacă creăm așteptări că salariile din mediul public vor crește nu știu cu cât, ne batem joc de ei,” a adăugat Bolojan.

Calculele moțiunii de cenzură

PSD și AUR au anunțat oficial că vor iniția împreună demersul pentru demiterea guvernului condus de Ilie Bolojan. Pentru ca moțiunea să treacă, este nevoie de cel puțin 233 de voturi din totalul de 463 de parlamentari.

Cifrele sunt la limită.

Social-democrații și cei de la AUR adună împreună aproximativ 219 voturi, fiind foarte aproape de pragul necesar. Opoziția se bazează și pe sprijinul altor partide mai mici (precum S.O.S. România, POT și PACE) și pe voturile unor parlamentari neafiliați. Dar se va ajunge oare la o majoritate solidă împotriva Guvernului? De cealaltă parte, coaliția de guvernare formată din Partidul Național Liberal, Uniunea Salvați România și UDMR, chiar și cu sprijinul minorităților, nu ar avea suficiente voturi pentru a bloca moțiunea dacă opoziția se mobilizează complet.

Întrebări fără răspuns pentru PSD

În finalul intervenției sale, premierul a pus sub semnul întrebării capacitatea social-democraților de a oferi soluții concrete pentru problemele țării. A lansat, de altfel, o provocare directă. „Ar trebui întrebați orice reprezentanți ai PSD care sunt soluțiile pentru o energie mai ieftină. Care sunt soluțiile în domeniul economic, în domeniul combaterii evaziunii fiscale”, a conchis premierul.