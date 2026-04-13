Alegerile din Ungaria, marcate de înfrângerea lui Viktor Orbán, pot avea efecte rapide în politica românească, avertizează Alexandru Muraru (PNL), inclusiv riscul unei crize guvernamentale și apariția unei mișcări de schimbare.

Rezultatele alegerilor din Ungaria au generat reacții puternice în Europa Centrală și de Est. Dar ce efecte ar putea avea asupra României? Alexandru Muraru, liderul PNL Iași, spune că aceste schimbări pot avea consecințe importante pentru scena politică de la noi.

El afirmă: „Înfrângerea de tip „masacru politic” şi de influenţă a lui Viktor Orbán şi a FIDESZ în raport cu dinamica politică de la Bucureşti produce efecte rapide, cu implicaţii care depăşesc cadrul strict bilateral româno-maghiar. Această schimbare deschide o serie de evoluţii sensibile în politica internă şi în poziţionarea României în Uniunea Europeană.”

Primele semne care pot schimba jocul la București

Muraru vede cinci consecințe directe ale votului din Ungaria pentru România. Cea mai importantă amenințare este apariția unei crize guvernamentale. În opinia sa, „În primul rând, planul PSD de a provoca o criză guvernamentală capătă valenţe noi, devenind un potenţial cap de pod pentru un pro-rusism mascat, adaptat discursului european.”

El avertizează: „Într-un context în care influenţa directă a Budapestei slăbeşte, spaţiul politic rămas liber poate fi exploatat prin retorici suveraniste şi pseudo-europene, care subminează coerenţa strategică a UE din interior. Astfel, destabilizarea guvernamentală nu mai este doar o miză internă, ci un instrument cu reverberaţii geopolitice.”

Un scenariu care îl preocupă pe Muraru implică PSD, un posibil sprijin ascuns din partea președintelui Nicușor Dan și îndepărtarea premierului Ilie Bolojan. „În acelaşi timp, o criză guvernamentală provocată de PSD, cu un eventual suport netransparent al preşedintelui Nicuşor Dan şi cu îndepărtarea de la Palatul Victoria a premierului Ilie Bolojan, poate genera un efect de tip „tsunami” cu consecinţe politice devastatoare pentru PSD în ciclul electoral 2028–2030.”

Un val de schimbare poate prinde contur

Dacă o astfel de criză ar apărea, Muraru consideră că ar putea accelera apariția unei mișcări politice importante în România, asemănătoare cu ce s-a întâmplat recent în Ungaria.

„Un astfel de scenariu ar putea accelera apariţia unei mişcări politice de anvergură, comparabilă cu TISZA, construită în jurul PNL, alături de USR şi alte formaţiuni politice şi civice, pe un mesaj de schimbare radicală: eliminarea privilegiilor, corectarea nedreptăţilor sistemice şi reforma profundă a statului. În acest context, Ilie Bolojan ar putea capitaliza profilul de lider reformator, onest şi autentic, capabil să coaguleze un val de nemulţumire publică şi să structureze o alternativă politică solidă. O astfel de dinamică ar presupune nu doar o competiţie electorală, ci o tentativă de resetare a întregii paradigme politice, bazată pe mobilizare naţională şi pe un discurs de ruptură: „Acum sau niciodată”, „Ajunge”, „Aşa nu se mai poate”.”

Presiuni care pun la încercare partidele din România

Înfrângerea din Ungaria pune presiune și pe alte partide din România. UDMR, partidul minorității maghiare, se confruntă acum cu o situație complicată. „UDMR a suferit nu doar o înfrângere majoră, ci şi o expunere a vulnerabilităţilor sale strategice.”

Muraru atrage atenția: „Obedienţa faţă de Viktor Orbán s-a transformat într-o problemă structurală, afectând credibilitatea Uniunii ca actor autonom în politica românească. Leadershipul UDMR este pus în faţa unei decizii critice: să iasă din logica de partid captiv, dependent simultan de Budapesta şi de jocurile de putere de la Bucureşti. Menţinerea rolului de formaţiune satelit a PSD – aşa cum chiar social-democraţii au sugerat în mod repetat – riscă să compromită pe termen lung existenţa politică a Uniunii, alienând propriul electorat şi reducându-i relevanţa.”

Mesaje care schimbă calculele pentru extremiști

Alegerile din Ungaria transmit un semnal clar și extremiștilor din România. Muraru spune: „Extremiştii din România primesc o lovitură devastatoare, atât prin înfrângerea lui Orbán, cât şi prin trendul vizibil şi de pe Lună şi anume că suportul extern, de la Kremlin şi din MAGA, a devenit cea mai categorică dovadă că Europa şi-a învăţat lecţiile, că îşi foloseşte strategic instrumentele de intelligence pentru a activa o linişte roşie şi un antidot împotriva celor care voiau să o doboare din interior şi din afară, deopotrivă.”

El mai adaugă: „De acum înainte, justiţia, informaţiile strategice din agenţiile de intelligence şi law enforcement devin regula de bază în UE pentru a elimina extremiştii, pentru a le demantela reţelele, suportul penal şi criminal din afara UE, sursele de finanţare, a le dovedi trădarea intereselor naţionale etc. Mai mult, reţeta TISZA şi Peter Magyar arată că serviciile de suport ale Kremlinului şi ale Beijingului (companiile de consultanţă/IT&C/lobby/platforme digitale dedicate sprijinite sau deţinute de serviciile de informaţii ruse sau chineze), controlul presei, inclusiv aşa-zisa dominare a lumii rurale nu pot folosi la nimic, atunci când mesajul, pe de o parte, de schimbare onestă şi de independenţă a ţării, de întărire a europenismului pe de altă parte şi de salvare raţională şi naţională devin obiectivele vitale.”

Muraru subliniază: „Mitul autocratului intangibil a fost spulberat iar modelul orbánist, care servea drept manual de operare pentru toate formaţiunile extremiste şi eurosceptice de pe continent – inclusiv pentru vocile toxice ale AUR în România –, a demonstrat că duce invariabil la faliment naţional.”

El arată: „Victoria zdrobitoare a partidului Tisza demonstrează că democraţiile au un mecanism intern de autocorecţie. Chiar şi într-un sistem hibrid, cu o presă aservită şi o justiţie capturată, votul popular masiv poate demonta reţelele oligarhice.”

Muraru mai spune: „În fine, curentul MAGA pare să intre într-o fază de recul în politica europeană. Această tendinţă transmite un semnal clar: actorii politici care continuă să confunde politica oficială a administraţiei americane cu promovarea unei agende partizane, de tip pro domo, riscă să fie izolaţi în cadrul Uniunii Europene. Solidaritatea europeană, deja fragilizată de crize succesive, nu mai tolerează ambiguităţi strategice sau loialităţi duble. La Bucureşti, cei care se pretind a fi pro-MAGA pentru a fi ei înşişi „recrutaţi” şi promovaţi de Washington (a se face distincţia de administraţia de la Washington!) devine o chestiune pe cât de inutilă, pe atât de ridicolă. Nimic nu poate înlocui valorile şi discursul onest despre demnitate umană, libertate, solidaritate, democraţie veritabilă. Incoerenţa dintre cele două atitudini va fi de acum înainte foarte repede depistată. Ce s-a întâmplat în Ungaria este o hârtie de turnesol pentru mulţi, mulţi ani de acum înainte.”

Alegeri grele pentru viitorul României

Muraru concluzionează: „Reculul influenţei lui Viktor Orbán în ecuaţia politică românească nu aduce automat stabilitate, ci deschide un interval de volatilitate în care direcţia aleasă de actorii interni va fi decisivă.”

El subliniază: „România se află într-un punct de inflexiune: între consolidarea profilului său european şi riscul de a deveni un nou epicentru al fragmentării politice în Est.”

Muraru avertizează: „În lipsa unei direcţii ferme pro-europene, credibilitatea externă a Bucureştiului poate suferi rapid, iar capacitatea sa de a juca un rol stabilizator în regiune va fi erodată. Această evoluţie ar repoziţiona România dintr-un actor de încredere într-un factor de incertitudine. În acest context, Nicuşor Dan trebuie să iasă – dacă vrea să îşi menţină un electorat relativ de suport – din zona combinaţiilor cu PSD şi a flirtului politic cu suveraniştii şi cu antireformiştii. Ambiguitatea strategică nu mai este sustenabilă. Dacă nu îşi va regla atitudinea faţă de Ilie Bolojan – a nu se confunda cu un discurs generalist de susţinere a unei coaliţii pro-europene – riscă să piardă capitalul politic acumulat. În plan extern, o astfel de inconsecvenţă îl poate transforma, la Bruxelles, într-un actor perceput ca lipsit de încredere, instabil şi imprevizibil, pe care noua alianţă a statelor din Europa Centrală şi de Est va tinde să îl evite.”

Potrivit lui Muraru, ceea ce s-a întâmplat în Ungaria va rămâne un test important pentru România în următorii ani. Direcția pe care o va alege țara noastră va defini locul său în Europa pe termen lung.