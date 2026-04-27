PSD și AUR au anunțat luni, 27 aprilie, că vor depune o moțiune de cenzură comună împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan. Mișcarea a stârnit imediat reacții vehemente, fiind catalogată drept „o greșeală politică majoră” de către rectorul SNSPA, Remus Pricopie, care avertizează că inițiativa riscă să adâncească actuala criză guvernamentală.

„O greșeală politică majoră”

Iar reacția nu a întârziat să apară. Într-o postare publică, Remus Pricopie susține că asocierea PSD cu un partid pe care îl caracterizează drept extremist și anti-occidental complică mare perspectivele de ieșire din blocajul politic. El consideră această alianță punctuală drept „o greșeală politică majoră”.

Lucrurile sunt, se pare, mai complicate.

Reconstrucția majorității, mult mai dificilă

Într-o postare pe Facebook, rectorul SNSPA avertizează asupra consecințelor pe termen lung ale acestei decizii. „După un astfel de vot împotriva guvernului condus de Ilie Bolojan, va fi mult mai dificil de reconstruit o majoritate clară, coerentă și credibilă, pro-occidentală”, a transmis Pricopie. Dar ce înseamnă, până la urmă, o majoritate funcțională în viziunea sa? Acesta consideră că singura soluție viabilă este reluarea de urgență a dialogului între partidele care au format actuala guvernare, adică PSD, PNL, USR, UDMR și grupul minorităților naționale.

„Politica înseamnă negociere și compromis”

Pricopie a ținut să reamintească principiile de bază ale democrației, care par uitate în aceste zile tensionate. „Politica înseamnă negociere și compromis, respectiv capacitatea de a construi acorduri între interese divergente, în limitele regulilor și legitimității democratice”, a subliniat rectorul. Pe bune, chiar e atât de greu de înțeles? În opinia sa, menținerea direcției pro-occidentale a României nu poate fi realizată prin „alianțe conjuncturale” cu AUR, ci doar prin responsabilitate politică și refacerea rapidă a unei majorități funcționale în Parlament.

PSD, ședință pentru finalizarea moțiunii

Numai ca, dincolo de avertismente, social-democrații par deciși să meargă până la capăt. Liderii PSD s-au reunit luni, de la ora 14.00, pentru a discuta detaliile moțiunii. Mișcarea politică (anunțată surprinzător luni dimineață) a luat prin surprindere întreaga scenă politică și pune sub o presiune imensă actuala structură guvernamentală. Obiectivul declarat al alianței PSD-AUR este, conform liderilor celor două partide, declanșarea alegerilor anticipate.