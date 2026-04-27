Scena politică a explodat luni, după ce PSD și AUR au anunțat oficial că își unesc forțele pentru a depune o moțiune de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan. Reacția din Partidul Național Liberal nu a întârziat să apară, iar acuzațiile la adresa liderului PSD, Sorin Grindeanu, sunt extrem de grave, vizând contradicții flagrante în declarațiile sale politice.

Acuzații de minciună permanentă

Prim-vicepreședintele PNL, Dan Motreanu, a fost printre primii care au taxat dur noua alianță. Acesta susține că Sorin Grindeanu și-a încălcat propriile promisiuni, făcute nu de puține ori, privind o eventuală colaborare cu AUR. liberalul îl acuză direct de ipocrizie.

„PSD și-a oficializat colaborarea cu AUR, anunțând depunerea unei moțiuni de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan. Sorin Grindeanu a susținut în repetate rânduri că nu va colabora cu AUR. Alianța de astăzi confirmă minciuna permanentă a lui Grindeanu”, a transmis Dan Motreanu, pe Facebook.

Mai mult, acesta a pus piciorul în prag și a trasat o linie roșie clară. O colaborare viitoare cu social-democrații pare imposibilă în aceste condiții. „PNL a transmis fără echivoc că nu va mai forma o coaliție cu PSD în cazul în care acest partid votează o moțiune de cenzură împotriva Guvernului. Dacă alianța PSD-AUR are suficiente voturi pentru a da jos Guvernul, atunci este firesc să își asume și responsabilitatea guvernării”, a adăugat Motreanu.

Promisiuni uitate la Bruxelles

Și eurodeputatul Gheorghe Falcă a criticat inițiativa comună a celor două partide. El a amintit de angajamentele pe care Grindeanu și le-ar fi luat chiar în fața partenerilor europeni, la Bruxelles, subliniind că mișcarea de acum nu face decât să confirme suspiciunile care planau de mai mult timp.

„Trebuie să ne aducem aminte că domnul Grindeanu a venit la Bruxelles să garanteze că dânșii n-o să colaboreze cu AUR… lumea nu prea l-a crezut, iar acum va fi o confirmare a colaborării domnului Grindeanu cu AUR”, a declarat Falcă la Digi 24.

În opinia sa, scenariile politice se complică teribil. O eventuală cădere a Guvernului Bolojan deschide calea unei alianțe care, până nu demult, părea de neconceput. „Dacă guvernul cade printr-o moțiune AUR-PSD, rămâne doar ca să se realizeze o coaliție PSD-AUR, o coaliție care acum câteva luni era exclusă de către PSD”, a explicat europarlamentarul.

Culmea iresponsabilității

Ciprian Ciucu, prim-vicepreședinte PNL și primarul Capitalei, a catalogat întregul demers drept o dovadă de iresponsabilitate politică majoră. El consideră că dărâmarea unui guvern (mai ales în contextul actual) vine la pachet cu obligația de a oferi o alternativă viabilă.

Pana la urma, ce pui în loc? Aceasta pare să fie întrebarea.

„Mie mi se pare culmea iresponsabilității. Cine face o majoritate pentru a dărâma un guvern are responsabilitatea să formeze un alt guvern în locul lui”, a afirmat Ciucu.

Iar în ceea ce privește viitorul, poziția liberalilor este tranșantă, fiind reiterată și de primarul Capitalei. O nouă alianță cu social-democrații este exclusă. „PNL nu va mai face altă coaliție cu PSD”, a conchis acesta.