Mai mulți lideri PNL cer conducerii partidului să reia de urgență dialogul cu social-democrații. Motivul este simplu: riscul tot mai mare ca o majoritate formată din PSD și AUR să preia guvernarea și să schimbe direcția strategică a țării.

Avertismentul lui Ionuț Stroe

Deputatul liberal Ionuț Stroe trage un semnal de alarmă. Într-un mesaj public, fostul ministru avertizează că discuțiile despre o posibilă alianță PSD, AUR trebuie luate în serios, subliniind pericolul ca România să devieze de la parcursul său pro-occidental. „Discuțiile din spațiul public despre un posibil guvern PSD, AUR mi se par extrem de serioase. Nu e un scenariu care poate fi tratat lejer sau cu jumătăți de măsură”, a transmis acesta.

Stroe consideră că miza este uriașă. „Avem un risc real de derapaj de la direcția pe care România și-a asumat-o de ani de zile: una clar pro-occidentală și euroatlantică. Iar PNL, partidul meu, a transformat această direcție într-un brand real, asumat și foarte bine că am făcut acest lucru!”, a adăugat el.

Soluția, în viziunea sa, este o revenire rapidă la masa negocierilor între partidele considerate pro-europene. „Cred că e momentul unei reveniri rapide la aceeași masă a partidelor pro-occidentale. Sub nicio formă nu ne putem permite un guvern în care extremismul intră pe ușă, fie direct, fie prin susținere. Nu e timp de orgolii, calcule mărunte sau jocuri tactice”, a scris Stroe pe pagina sa de socializare.

Iar compromisurile politice au o limită clară, spune liberalul. „Pentru mine, există o linie roșie: orientarea pro-occidentală a țării noastre și reputația României. E nevoie de maturitate politică acum și de reconstrucția unei majorități funcționale, credibile și ancorate în valorile europene. Orice altă variantă ne duce într-o zonă de risc pe care nu ne-o permitem”.

Poziția lui Valeriu Iftime

O viziune similară, dar cu nuanțe, vine și de la Valeriu Iftime, președintele Consiliului Județean Botoșani. Acesta crede că Partidul Național Liberal ar trebui să continue guvernarea, însă într-o formulă renegociată cu un PSD „restructurat” și dispus la o altă viteză de lucru. Până la urmă, cum poți impune agenda când ai doar 14%? E drept că actualul parcurs al Guvernului Bolojan este considerat direcția corectă, dar cifrele din Parlament contează.

„Faptul că noi suntem 14 procente în România, liberalii, cumva nu prea ai muzica ta. Trebuie să o cam asculți. Din păcate, domnul Bolojan, pe care îl respect enorm de mult, are o mare problemă cu moțiunea asta și retragerea noastră de la guvernare, pe care noi am aprobat-o, mai trebuie discutată”, a declarat Iftime pentru Agerpres.

O analiză la rece.

Liderul de la Botoșani este de părere că singura alternativă la o înțelegere cu social-democrații ar fi una mult mai periculoasă. „Nu văd altă formă de guvernare decât un compromis foarte grav cu AUR, cu PSD și eu cred că președintele nu va accepta situația asta”, a concluzionat Valeriu Iftime.

Apelurile din interiorul PNL vin pe fondul unor tensiuni politice majore și a incertitudinii legate de viitoarea majoritate parlamentară. Ideea unui guvern care să includă AUR pare să fie linia roșie pentru o parte importantă a liberalilor, care preferă un compromis cu vechii parteneri de la PSD în detrimentul unei alianțe considerate periculoase pentru direcția strategică a României.