Scena politică este în fierbere, iar în centrul atenției se află nu doar posibila ruptură a coaliției de guvernare, ci și partidul de opoziție AUR. Considerat un „instrument dorit” de partidele de la Putere, AUR devine piesa centrală într-un joc complex de alianțe nedeclarate, în care atât PSD, cât și PNL par să-l curteze pe ascuns, acuzându-se în același timp reciproc de colaborare.

Dialogul secret PSD-AUR pe buget

Discuțiile din culise dintre social-democrați și AUR pe tema bugetului de stat au fost mai mult decât simple tatonări. Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a confirmat deschiderea partidului său pentru un compromis. „Le-am spus: nu suntem orgolioși și putem renunța la unele amendamente, dar acceptați și voi unele propuneri ale noastre”, a declarat acesta în plin scandal legat de adoptarea bugetului.

Numai că socoteala din târg nu s-a potrivit cu cea de acasă. Când a venit vorba de votul pe pachetul de măsuri sociale, social-democrații s-au trezit brusc fără sprijinul promis de la AUR.

Consultantul politic Adrian Zăbavă confirmă existența unui plan. „Fără doar și poate, a existat un dialog între PSD și AUR și un plan al PSD, unde AUR avea un rol în ceea ce privește bugetul. Nimeni nu poate să nege acest lucru”, explică Zăbavă.

PNL lasă ușa deschisă

De cealaltă parte, liberalii nu se feresc să recunoască posibilitatea unei cooperări. E drept că o fac într-un mod calculat. Liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu, a afirmat fără ocolișuri că, în eventualitatea unei crize guvernamentale, PNL poate „colabora parlamentar cu orice partid politic, inclusiv cu AUR”.

Această declarație nu este deloc întâmplătoare. În contextul în care dialogul în coaliție este blocat și o decizie privind rămânerea PSD la guvernare este amânată, unii liberali tatonează terenul pentru alternative. Adrian Zăbavă interpretează aceste semnale ca o strategie de a arăta că există viață și după o alianță cu PSD. „Poate și de aici, unii din PNL lasă de înțeles că ar putea să existe și un sprijin din partea AUR pentru un guvern minoritar, adică să se lase de înțeles că ar exista viață și după PSD, pentru un guvern din care să facă parte PNL și USR”, indică analistul.

PSD, în defensivă, aruncă pisica la PNL

După eșecul strategiei de la votul pe buget (un moment intens mediatizat), PSD a intrat în defensivă. Potrivit lui Adrian Zăbavă, social-democrații încearcă acum să mute atenția publică, aruncând spre PNL „anatema de colaborare cu AUR”.

„Din cauza rezultatului prost pentru PSD și a strategiei sale cu privire la buget, PSD acum este în defensivă pentru că a fost expus pe marginea acestei colaborări cu AUR. A fost lăsat în outside de AUR, dar a fost clar pentru toată lumea că PSD este dispus să apeleze la AUR pentru propriul beneficiu, ca să zic așa”, susține consultantul politic.

Iar strategia defensivă este evidentă. „De partea cealaltă, acuzația că PNL ar putea să își dea mâna cu AUR pentru diferite obiective vine din partea PSD. Și după părerea mea, e în principal o strategie a lor de repliere mai mult decât o acuzație care să aibă bază în realitate. PSD a fost, repet, expus de ceea ce s-a întâmplat pe buget și în momentul de față încearcă o strategie defensivă în care să arunce și spre PNL această anatemă de colaborare cu AUR. Colaborarea lor cu AUR a fost evidentă”.

Cine profită, până la urmă?

Dar cine câștigă, pe bune, din acest balet politic? La prima vedere, partidele mari își dispută influența. Lucrurile stau însă puțin diferit.

Concluzia lui Adrian Zăbavă este tranșantă. AUR pare să fie marele câștigător al acestor jocuri de culise. Partidul de opoziție a demonstrat că este un „instrument dorit”, dar nu unul pe care PSD sau PNL îl pot controla. În episodul bugetului, AUR a fost cel care a profitat de pe urma social-democraților, și nu invers.

Poziția sa este una solidă.

AUR este al doilea partid ca pondere în Parlament, are eurodeputați și aleși locali, iar sondajele recente îl cotează pe primul loc în intenția de vot a românilor.