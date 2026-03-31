Ambasadorul Statelor Unite la București, Darryl Nirenberg, a declarat luni, 30 martie, că ușa programului Visa Waiver este din nou deschisă pentru țara noastră. „România este binevenită să aplice din nou”. Anunțul vine la aproape un an după ce, în mai 2025, Departamentul de Securitate Naţională al SUA a decis să reconsidere includerea României în programul care permite călătorii fără viză.

Contextul deciziei din 2025

Vestea de atunci a fost primită cu dezamăgire la București. Ministerul Afacerilor Externe transmitea la vremea respectivă că „România a luat la cunoştinţă cu regret că Departamentul de Securitate Naţională al Statelor Unite a luat decizia de a reconsidera includerea României în programul Visa Waiver”.

MAE a adăugat că „această posibilitate este prevăzută în cadrul Acordului Visa Waiver. Decizia vine în contextul în care autorităţile americane au făcut o prioritate absolută, politică şi tehnică, din protecţia frontierelor şi combaterea imigraţiei ilegale”. În replică, Guvernul României a anunțat că „va continua dialogul diplomatic cu SUA la cel mai înalt nivel pentru ca drepturile românilor să fie respectate”.

O reevaluare globală, nu o țintă singulară

Iar acum, ambasadorul american clarifică motivele din spatele acelei decizii. Nu a fost vorba despre o problemă punctuală cu România. Într-un interviu acordat Agerpres, Darryl Nirenberg a explicat că decizia excluderii „a fost parte a unei reevaluări globale, iar România este binevenită să aplice din nou”.

Mai mult, oficialul american a ținut să laude eforturile țării noastre. „Statele Unite ale Americii sunt recunoscătoare României în ceea ce privește eforturile pentru securitatea frontierelor. Decizia privind Visa Waiver a fost parte a unei reevaluări globale, iar România este binevenită să aplice din nou”, a spus acesta.

Până la urmă, ce înseamnă asta concret pentru românii care vor să călătorească?

Nirenberg a subliniat că porțile nu sunt închise. „O să subliniez că românii au oportunitatea să viziteze SUA atâta timp cât îndeplinesc cerințele legilor noastre, legi stricte și clare. Am văzut aici românii care vin să obțină vize. Consulatul este deschis și încurajez pe oricine vrea să viziteze SUA să profite de ocazie”. Ambasadorul a menționat și experiențele pozitive ale studenților români care au participat la programe de muncă în SUA, considerând că acestea consolidează relațiile dintre cele două popoare.

Relația bilaterală, fundamentată pe valori comune

Discuția a atins și subiecte mai sensibile, precum eventualele îngrijorări la Washington legate de anularea alegerilor prezidențiale din România. Răspunsul diplomatului a mutat accentul pe fundația parteneriatului strategic.

„După alegeri președintele Dan a fost sunat de președintele Trump. si, printre valorile pe care le împărtășim este dreptul intrinsec al oamenilor la libertăți, inclusiv libertatea de exprimare, în toate mediile societății, inclusiv în politică și Statele Unite susțin asta din plin”, a afirmat Nirenberg (o referire la dialogul la cel mai înalt nivel).

Iar relația transatlantică este esențială. „Legat de acest lucru, relația SUA cu Europa este foarte importantă, este importantă pentru că împărtășim valori fundamentale ce derivă din civilizația occidentală. Dacă vrem ca această relație să dureze pe termen lung, nu poate fi o relație tranzacțională, trebuie să fie ceva fundamentat pe valori comune, valori occidentale pe care americanii și românii le împărtășesc.”