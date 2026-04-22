Indiferent dacă va fi la guvernare sau în opoziție, PSD promite să respecte obligațiile internaționale ale României, a declarat Sorin Grindeanu după consultările de la Cotroceni.

Consultările de la Palatul Cotroceni au scos în evidență o poziție clară a liderului PSD. Într-un context tensionat pentru politica românească, Sorin Grindeanu a transmis că, indiferent de locul pe care îl va ocupa partidul său în viitor, angajamentele internaționale ale României vor fi respectate fără excepție.

Negocieri intense și o posibilă schimbare de direcție

Discuțiile de la Cotroceni s-au desfășurat într-un moment complicat, după ce premierul a pierdut sprijinul Parlamentului. Sorin Grindeanu a precizat:

„Am expus în continuare că una dintre soluții să fie continuarea acestei coaliții pro-europene, dar cu un alt prim-ministru, ca urmare a votului de luni. Dacă nu se ajunge la o armonizare a punctelor de vedere, evident, PSD poate să treacă în opoziție. Noi nu vom susține un guvern minoritar sau nu vom face o altă majoritate decât cele pe care le-am anunțat.”

Social-democrații iau în calcul și varianta de a trece în opoziție, dacă nu se ajunge la un acord clar între partidele din coaliție. Poziția partidului rămâne fermă, iar orice decizie va fi luată doar după discuții transparente cu ceilalți parteneri politici.

În această perioadă de incertitudine, PSD își dorește ca soluția găsită să fie una stabilă și predictibilă pentru România, fără compromisuri care să afecteze parcursul european al țării.

Promisiuni ferme și mize importante pentru România

Un aspect esențial evidențiat de Grindeanu a fost angajamentul ferm al PSD față de obligațiile internaționale ale României. Indiferent dacă partidul va fi la guvernare sau în opoziție, PSD susține că va respecta toate acordurile și promisiunile făcute la nivel extern.

Grindeanu a făcut referire la Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), dar și la angajamentele financiare asumate de România în relația cu Comisia Europeană sau cu alte organisme internaționale. Acestea sunt considerate priorități care trebuie respectate, indiferent de cine va conduce guvernul sau de perioada în care au fost asumate.

„Dincolo de viitoarea poziție a PSD-ului la putere sau în opoziție, și care cred că va fi clarificată în perioada următoare, este evident că angajamentele internaționale pe care România le-a luat, indiferent cine este prim-ministru sau indiferent de perioada în care au fost luate – fie că vorbim de PNRR, fie că vorbim de angajamentele financiare cu Comisia Europeană sau cu toate celelalte organisme internaționale – indiferent de poziția PSD la putere sau în opoziție, noi susținem respectarea acestor angajamente internaționale și cred că este un lucru care merită spus.”

Acest mesaj vine să ofere siguranță partenerilor externi și să arate că România va rămâne un partener de încredere pe plan internațional, chiar și într-o perioadă de instabilitate politică internă.

Pași decisivi și implicații pentru scena politică

Poziția PSD, fie la guvernare, fie în opoziție, urmează să fie clarificată în perioada următoare, potrivit lui Grindeanu. El a recunoscut că discuțiile de la Cotroceni sunt doar începutul unui proces mai amplu de negociere între partide.

Decizia finală va depinde de modul în care partidele vor reuși să ajungă la un compromis. PSD a stabilit clar condițiile în care ar putea rămâne la guvernare, dar nu exclude trecerea în opoziție dacă nu se găsește o soluție acceptată de toate părțile implicate.

În același timp, Grindeanu a transmis un semnal de stabilitate către partenerii externi, subliniind că angajamentele internaționale nu vor fi afectate de schimbările de pe scena politică internă.

În perioada următoare, sunt așteptate negocieri intense și decizii care vor influența atât direcția guvernării, cât și relațiile României cu partenerii săi externi. Cert este că, potrivit declarațiilor liderului PSD, respectarea angajamentelor asumate rămâne o prioritate, indiferent de configurația politică viitoare.

România traversează o perioadă de incertitudine politică, însă mesajul transmis de Sorin Grindeanu după consultările de la Cotroceni aduce o notă de stabilitate în ceea ce privește relațiile externe. Indiferent de rezultatul negocierilor politice, angajamentele internaționale ale țării vor fi respectate, iar partenerii externi pot conta pe continuitatea acestor promisiuni.