Agenția Națională de Integritate (ANI) ar fi demarat o investigație pe numele ministrului Apărării, Radu Miruță. Acesta este suspectat de incompatibilitate, după ce documente arată că ar fi realizat o expertiză tehnică judiciară în timp ce deținea funcția de deputat, deși a negat public acest lucru în repetate rânduri.

Expertiza care îl contrazice

Noi controverse apar în cazul posibilei incompatibilități a ministrului Radu Miruță. Pe 21 februarie 2023, la peste doi ani după ce fusese ales deputat, Miruță a depus o expertiză tehnică într-un dosar civil aflat pe rolul Judecătoriei Pitești. Numai că oficialul a susținut constant că nu a efectuat nicio lucrare în perioada în care a deținut simultan calitatea de parlamentar și pe cea de expert tehnic judiciar. Cum vine asta?

Declarația din 2021 și PFA-ul suspendat

Într-un document din 14 octombrie 2021, transmis Judecătoriei Mizil, Radu Miruță anunța personal că nu mai poate realiza expertize. Motivul invocat era tocmai funcția publică deținută și suspendarea PFA-ului (Persoana Fizică Autorizată) prin care își desfășura activitatea. În mesajul trimis instanței, acesta explica faptul că, deși rămâne expert tehnic judiciar, nu mai poate efectua lucrări deoarece nu mai are activ instrumentul juridic prin care era plătit.

Și Ministerul Justiției a confirmat că un parlamentar este incompatibil cu efectuarea de acte de comerț ca persoană fizică. Suspendarea PFA-ului era, deci, obligatorie. Și totuși, expertiza din 2023 a fost semnată și depusă în instanță, deși PFA-ul său era în continuare suspendat.

Dosarul DIICOT de 3 milioane de euro, blocat

O altă situație care ridică semne de întrebare datează din 2022. Atunci, Radu Miruță a fost desemnat expert într-un dosar DIICOT de la Tribunalul Bihor, care viza o fraudă informatică de trei milioane de euro. O notă telefonică întocmită de grefier arată că ministrul a fost contactat în repetate rânduri, dar fie nu a răspuns, fie a respins apelurile. Într-un final, după șase luni de blocaj, dosarul a fost închis prin prescrierea faptelor, iar inculpatul a fost achitat.

Pentru această întârziere, Radu Miruță a fost amendat de instanță cu 3.000 de lei. E drept că ministrul a susținut că nu vede nicio problemă, afirmând că activitatea de expert este una pe care o face „în limita timpului și a disponibilității”.

Ce spun datele de la Registrul Comerțului

Iar datele oficiale par să complice și mai mult situația. Conform Registrului Comerțului, PFA-ul lui Radu Miruță a fost suspendat în perioada 19 ianuarie 2021 – 18 ianuarie 2024. Ulterior, a redevenit activ în mod automat, fiind radiat abia la finalul anului 2024. Această perioadă se suprapune perfect peste mandatul său de deputat, perioadă în care legea interzice desfășurarea de activități comerciale ca persoană fizică.