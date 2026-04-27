Președintele Nicușor Dan a convocat o nouă rundă de consultări la Palatul Cotroceni pentru luni, 27 aprilie. Liderii partidelor pro-europene sunt chemați la discuții pe fondul crizei politice declanșate în coaliția de guvernare, având pe masă implementarea programelor SAFE și PNRR.

Discuții tehnice despre SAFE și PNRR

Anunțul a fost făcut duminică de Administrația Prezidențială. La întâlnire vor participa liderii Partidului Social Democrat, Partidului Național Liberal, Uniunii Salvați România, Uniunii Democrate Maghiare din România, precum și reprezentantul Grupului parlamentar al minorităților naționale. toți actorii politici relevanți, mai puțin extremiștii. Tema principală, conform comunicatului oficial, o reprezintă stadiul și continuarea implementării programelor majore pentru România (SAFE şi PNRR) într-un moment de maximă instabilitate.

Șeful statului a confirmat personal invitația printr-un mesaj publicat sâmbătă.

„Îmi voi exercita în continuare rolul de mediator. Ca atare, i-am invitat, luni, pe liderii celor patru partide politice pro-europene şi pe liderul grupului parlamentar al minorităţilor naţionale, pentru a avea o discuţie tehnică şi aplicată despre programele majore pentru România, precum SAFE şi PNRR”, a transmis Nicușor Dan.

Un mediator în plină criză guvernamentală

Până la urmă, de ce atâta grabă? V-ați întrebat, probabil. Lucrurile stau destul de complicat. Iar noua întâlnire vine la scurt timp după ce șeful statului a semnat demisiile miniștrilor PSD și documentele prin care au fost desemnați miniștrii interimari. Această mișcare a venit ca urmare a ieșirii social-democraților de la guvernare și a retragerii sprijinului pentru premierul Ilie Bolojan, aruncând coaliția într-un haos total.

Asigurări după prima rundă de consultări

Aceasta nu este prima încercare a președintelui de a calma apele. Miercurea trecută a avut loc o primă rundă de consultări cu partidele din coaliție, în încercarea de a limita efectele crizei. E drept că, la finalul acelei întâlniri, Nicușor Dan a încercat să transmită un mesaj de calm și stabilitate.

„Dincolo de criza asta politică, trebuie să spunem şi să asigurăm românii că avem instituţii ale statului care funcţionează. Suntem un stat funcţional, cu o diferenţă de opinie la nivel politic. Nu se pune în discuţie direcţia pro-occidentală a României. Fiecare din partidele care au venit azi şi minorităţile naţionale au afirmat expres că exclud o guvernare cu forţe anti-occidentale, recte AUR, şi fiecare dintre ele şi-au exprimat disponibilitatea de cooperare în mod special, particular, pe proiectele esenţiale pe care România le are în perioada imediat următoare, OECD, SAFE, PNRR. Deci, calm şi vom trece prin asta!”, a declarat atunci șeful statului.

Miza este uriașă.

Prin noua rundă de discuții de la Cotroceni, președintele încearcă să mențină deschis dialogul între partidele care susțin orientarea externă a României. Obiectivul este clar: evitarea blocării unor proiecte vitale într-o perioadă marcată de incertitudine și tensiuni politice din ce în ce mai accentuate.