Liderii PSD s-au reunit într-o ședință de partid la ora 14:00, imediat după consultările de la Cotroceni cu președintele Nicușor Dan. Pe masă se află o variantă care ar putea schimba complet jocul politic: instalarea unui premier tehnocrat pentru a rezolva criza guvernamentală declanșată recent.

Soluția PSD: un tehnocrat la Palatul Victoria

Surse politice susțin că social-democrații insistă pe această soluție pentru a ieși din impas. Mai mult, se pare că și președintele Nicușor Dan ar agrea o astfel de variantă, care ar calma apele în Coaliție. Numai ca lucrurile nu sunt deloc simple. Liberalii i-au transmis clar șefului statului că nu renunță sub nicio formă la Ilie Bolojan în fruntea Guvernului, blocând, cel puțin la nivel declarativ, orice negociere pe această temă.

Grindeanu amenință cu trecerea în Opoziție

Imediat după consultările de la Cotroceni, Sorin Grindeanu a transmis un mesaj fără echivoc, care arată cât de tensionată este situația. Acesta a declarat public că partidul său este pregătit pentru orice scenariu, inclusiv pentru ruperea totală a alianței de guvernare.

„Dacă nu se ajunge la o armonizare a punctelor de vedere, clar PSD-ul poate să treacă în opoziție, noi, si nesusținând un guvern minoritar sau făcând o altă majoritate decât cele pe care le-am anunțat”, a anunțat Sorin Grindeanu.

Un avertisment direct.

Care este miza conflictului?

Dar cum s-a ajuns aici, pe bune? Situația politică din țară s-a acutizat după ce PSD a votat covârșitor retragerea sprijinului politic pentru premierul Ilie Bolojan. În replică, liderii PNL au transmis semnale de susținere pentru actualul prim-ministru, în ciuda divergențelor tot mai evidente din interiorul coaliției. Fiecare partid pare decis să meargă până la capăt, iar o decizie finală este așteptată după ședința conducerii PSD.

Replica lui Bolojan: demiteri în masă?

Iar răspunsul premierului ar putea fi unul extrem de dur, turnând și mai mult gaz pe foc. Surse politice susțin că Ilie Bolojan ar intenționa să demită, chiar în ședința de guvern de joi, toți demnitarii PSD (de la miniștri la prefecți). În locul acestora, premierul ar urma să numească tehnocrați și reprezentanți ai societății civile, o mișcare ce ar echivala practic cu excluderea social-democraților de la guvernare.