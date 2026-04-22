Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a confirmat că își va depune demisia joi, în plină criză politică. Decizia, descrisă ca fiind iminentă și deja asumată, adâncește și mai mult instabilitatea din coaliția de guvernare condusă de Ilie Bolojan.

O demisie scrisa repede

Întrebat dacă și-a pregătit deja textul, ministrul a fost tranșant. „Mâine este ziua demisiei, o voi scrie repede”, a declarat Alexandru Rogobete. Iar acesta nu s-a oprit aici, lansând și o acuzație directă legată de contextul politic tensionat. „Tot ce regret este că democrația din România a ajuns să stea într-un singur om”.

Cine preia interimatul la Sanatate

Dar cine îi va lua locul, fie și temporar? Ei bine, lucrurile nu sunt deloc clare. Rogobete a precizat că nu există încă o variantă certă pentru succesiunea sa. „Nu cred că va fi delegat un secretar de stat, probabil prim-ministrul va numi pe cineva interimar din componența actuală a Guvernului”, a explicat ministrul demisionar.

Razboi total in Coalitie

Anunțul demisiei vine pe fondul unui conflict deschis în coaliția de guvernare. Totul s-a acutizat după ce PSD a votat covârșitor pentru retragerea sprijinului politic acordat premierului Ilie Bolojan. Practic, social-democrații vor să continue alături de PNL, dar cu un alt prim-ministru.

Replica liberalilor nu a întârziat.

Aceștia s-au reunit marți într-o ședință decisivă și au transmis semnale clare de susținere pentru actualul premier. Mai mult, surse politice susțin că Ilie Bolojan pregătește o contraofensivă dură: ar intenționa să demită joi, în ședința de guvern, toți demnitarii PSD, de la miniștri până la prefecți. În locul lor ar urma să fie numiți tehnocrați și reprezentanți ai societății civile (o mișcare cu adevărat surprinzătoare).

USR acuza, Presedintele mediaza

În acest tablou complicat, USR acuză direct PSD că a provocat deliberat criza politică. Miza, spun cei de la USR, ar fi stabilitatea guvernării și, mai grav, accesarea fondurilor europene. Numai că ecuația nu e completă fără Palatul Cotroceni. Președintele Nicușor Dan a intrat și el pe fir și are programate miercuri, 22 aprilie, întâlniri cu liderii partidelor din coaliție pentru a încerca o mediere. Pana la urma, ce va ieși de aici?