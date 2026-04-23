Președintele S.O.S. România, europarlamentarul Diana Iovanovici-Șoșoacă, a anunțat o mișcare de forță pe scena politică. Formațiunea sa va depune o moțiune de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan. Mai mult, aceasta a lansat o provocare directă către celelalte partide parlamentare.

„O facem noi, voi semnați-o”

Într-o postare directă, partidul condus de Șoșoacă somează celelalte formațiuni să se alăture demersului, acuzându-le că doar mimează opoziția. Mesajul este tranșant și nu lasă loc de interpretări. V-ați fi așteptat la o asemenea mișcare?

„Partidul S.O.S. România depune moţiune de cenzură împotriva Guvernului PSD-PNL-USR-UDMR condus de Ilie Bolojan, zis ‘sărăcie’. Acum vedem dacă semnează partidele pentru moţiune. Ne-am săturat de minciunile partidelor care mimează patriotismul. Nu vreţi niciunul să formulaţi moţiunea? O facem noi, voi semnaţi-o! Adevărul ne va elibera. Totul pentru România”, se arată în mesajul publicat pe pagina de Facebook a SOS România.

Al treilea partid pe listă

Numai ca S.O.S. România nu este primul grup parlamentar care face un astfel de anunț. De fapt, este al treilea. Înaintea lor, atât AUR cât și PSD și-au declarat intenția de a recurge la acest demers pentru a schimba actuala putere executivă. Pe bune, scena politică fierbe.

La Parlament se poartă deja negocieri intense pentru o eventuală moțiune comună.

Agitație în Coaliție și la Guvern

E drept că agitația nu este doar în Opoziție. În paralel cu aceste anunțuri, premierul Ilie Bolojan poartă discuții cu partenerii din coaliția de guvernare, cel puțin cu cei care i-au mai rămas alături. Si Sorin Grindeanu, de la PSD, a avut propria agendă, întâlnindu-se la biroul său cu reprezentanții sindicatelor și ai patronatelor, semn că tensiunile sociale se acumulează.

Probleme la Bruxelles pentru Șoșoacă

Iar în timp ce la București se discută despre dărâmarea Guvernului, Diana Șoșoacă are propriile bătăi de cap la nivel european. Comisia de afaceri juridice a Parlamentului European (cunoscută sub acronimul JURI) a votat joi, 23 aprilie, ridicarea imunității parlamentare a eurodeputatei.

Decizia nu este încă definitivă.

Votul final urmează să fie dat în plenul de la Strasbourg săptămâna viitoare.