Fost comandant de forțe speciale atrage atenția: nici o capabilitate nouă certificată din 2022, iar sistemul de plată egală riscă să creeze „dușman în casă”.

De aproape patru ani și jumătate, de la începutul invaziei ruse în Ucraina, Armata României pare blocată pe loc. Comandorul în rezervă Mihai Ghibu, fost comandant al Forțelor de Operații Speciale, spune că armata funcționează cu multe piedici. Din 2022 până acum, România nu a reușit să certifice nicio nouă capabilitate NATO, ceea ce arată că nu au existat progrese la nivel de forță de luptă.

Direcția care lipsește și efectele nevăzute

Mihai Ghibu spune că una dintre cele mai mari probleme ale armatei este lipsa unui scop clar. „Cred că ceea ce îi lipsește Armatei României este să își definească visul! Domnule, ce își dorește Armata României să fie?” Fără o direcție stabilită, fie că este apărarea națională în cadrul NATO sau asumarea unui rol regional, este greu să fie corelate resursele și strategiile.

Politicienii evită să înceapă o reformă profundă, iar transformarea sperie, pentru că presupune schimbări mari. Ghibu dă exemplul Forțelor de Operații Speciale, singura structură militară care a trecut printr-un proces real de schimbare și a făcut pași importanți înainte.

În prezent, nu este clar care unități au misiuni concrete și care nu. Echipamentele noi ar trebui să ajungă acolo unde sunt cu adevărat necesare, iar structurile să fie adaptate la noile tehnologii. Fără o viziune clară pentru 2030, riscăm să avem resurse care nu se potrivesc între ele.

Achizițiile militare și ce se ascunde în spatele lor

Programul SAFE pentru achiziții militare este considerat esențial de către Ghibu. Echipamentele planificate, inclusiv vehicule de luptă și arme ușoare, sunt necesare pentru modernizarea armatei. Totuși, el avertizează că SAFE aduce doar bani, nu și capabilități. Banii trebuie cheltuiți eficient și în timp util.

Sunt necesare investiții suplimentare pentru echipamente, instruirea personalului, schimbarea legislației și dezvoltarea infrastructurii. Dacă aceste lucruri nu sunt coordonate, există riscul ca tehnica modernă să stea nefolosită în depozite.

Un alt risc este timpul scurt pentru semnarea contractelor, din cauza publicării târzii a listei de achiziții. Dacă nu se semnează la timp, fondurile SAFE pot fi pierdute. De asemenea, cererea mare de tehnică militară în Europa poate duce la creșteri de prețuri și întârzieri la livrare.

Decizii care ridică semne de întrebare

Au existat discuții legate de alegerea companiei germane Rheinmetall pentru achiziția de vehicule de luptă, inclusiv acuzații privind o creștere de preț cu peste 30%. Ghibu spune că această creștere se poate explica prin cerința ca o parte din producție să se facă în România, ceea ce adaugă costuri suplimentare. El consideră că autoritățile ar trebui să explice public de ce Rheinmetall a fost selectată și dacă au existat oferte mai bune.

Plata la fel pentru toți și ce nu se vede la suprafață

Un alt aspect sensibil este sistemul actual de plată, numit de Ghibu „paușal”. „Sistemul paușal trebuie eliminat din Armata României. Trebuie să găsim o metodă prin care să plătim diferit performanța atât la nivelul individului, cât și la nivelul entității. Altfel, ne vom trezi cu dușmanul în casa noastră!” Acest sistem duce la situații în care mulți militari preferă să se transfere în unități fără misiuni, pentru același salariu, ceea ce creează dezechilibre și îi suprasolicită pe cei care rămân în unitățile cu responsabilități mari.

Ghibu propune diferențierea salarială în funcție de responsabilități și performanță, așa cum se întâmplă la Forțele de Operații Speciale. O astfel de schimbare ar putea aduce mai multă echitate și motivație în rândul militarilor, reducând riscul ca unitățile importante să rămână fără oameni bine pregătiți.

Legătura cu societatea și ce lipsește din rezervă

„La noi există două Românii: este Armata României și populația! Noi nu suntem împreună în această privință. La noi nu se poate vorbi despre identitate națională pentru că acest subiect este imediat dus către a fi rusofil, către a fi anti-european. Ceea ce este total fals.” Mihai Ghibu atrage atenția și asupra lipsei de legătură între armată și populație. El spune că există o ruptură între Armata României și societate, iar această separare face dificilă discutarea despre identitate națională, subiect care este adesea interpretat greșit.

Problema se vede și în încercările de a crea o rezervă militară. Programul recent a bugetat doar 3.000 de locuri, deși necesarul este mult mai mare. Ghibu crede că rezerva ar trebui pregătită nu doar pentru război, ci și pentru situații de urgență civilă, cum ar fi inundații sau cutremure. Pregătirea civililor pentru astfel de situații ar putea apropia populația de armată și ar crește reziliența națională.

El consideră că România ar trebui să se inspire din modele precum Israel, Elveția sau Finlanda, unde rezerva are un rol important și este bine integrată în societate.

O altă abordare pentru viitorul armatei

Privind spre viitor, Ghibu vede două riscuri mari după terminarea războiului din Ucraina: acțiuni de hărțuire în Marea Neagră, inclusiv amenințări la platformele energetice, și instabilitatea la granița cu Ucraina, unde pot apărea probleme legate de trafic de arme și mărfuri ilegale.

El consideră că Marina are nevoie de mai multe investiții, mai ales în echipamente rapide, drone și sisteme de supraveghere, și observă că programul SAFE nu a pus accent pe acest domeniu.

În ceea ce privește dimensiunea armatei, Ghibu susține că o armată de dimensiune medie nu este eficientă. El propune o armată activă mai mică, dar mai bine dotată și instruită, care să poată reacționa rapid la crize, sprijinită de o rezervă bine pregătită, activată doar în caz de conflict major.

Mesajul lui Mihai Ghibu este clar: Armata României are oameni capabili, dar are nevoie de o viziune clară și de decizie politică pentru a face schimbările necesare și a deveni o forță eficientă în contextul actual.