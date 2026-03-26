Partidul Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) își declară sprijinul pentru Viktor Orban la alegerile parlamentare din Ungaria, programate pentru aprilie 2026. Vestea, semnalată inițial de presa maghiară, a fost confirmată de europarlamentarul Gheorghe Piperea, care a catalogat realegerea lui Orban drept „alegerea corectă”.

O alegere mai bună decât opoziția

Într-un interviu citat de publicația Daily News Hungary, Gheorghe Piperea a explicat de ce partidul condus de George Simion îl preferă pe actualul premier de la Budapesta în detrimentul contracandidaților săi. E drept că europarlamentarul a adus și o nuanță de precauție.

„Nu există obiecții serioase față de Orban, deși trebuie să fim atenți la menținerea la putere a liderilor politici prea mult timp. Totuși, Orban este în mod clar o alegere mai bună decât opoziția condusă de Péter Magyar”, a afirmat Piperea.

Fundament ideologic comun

Dincolo de comparația politică, sprijinul se bazează pe o platformă ideologică pe care AUR și Fidesz (partidul de guvernământ din Ungaria) o împărtășesc. V-ați fi gândit la o asemenea aliniere pe politica externă? Piperea a detaliat punctele de convergență.

„Suntem suveraniști conservatori – împărtășim aceeași poziție față de migrație, politica familială și scepticismul față de Uniunea Europeană. Referitor la războiul din Ucraina și la Zelenski, ne situăm pe aceeași poziție cu Orban. Ucraina tergiversează repararea conductei Drujba, afectând tranzitul petrolului, iar Orban are dreptate să susțină măsuri mai stricte”, a declarat europarlamentarul.

O relație cu sughițuri

Numai că lucrurile nu sunt chiar atât de simple. Deși în mai 2025 Viktor Orban își arăta sprijinul pentru George Simion și viziunea sa despre o „Europă a națiunilor”, recent reprezentanții AUR au lipsit de la evenimente cheie ale dreptei conservatoare organizate la Budapesta, precum CPAC Ungaria și mitingul Patrioți pentru Europa.

Gheorghe Piperea consideră, până la urmă, că această omisiune este o eroare din partea partenerilor maghiari.

„Lipsa invitației este o greșeală strategică. AUR ar trebui tratat ca partener natural, nu marginalizat. În cele din urmă, cooperarea dintre forțele suverane maghiare și române este inevitabilă”, a comentat Piperea situația.

O declarație tranșantă.

În viziunea europarlamentarului român (un detaliu care merită menționat), consolidarea colaborării economice și sociale între cele două state ar aduce beneficii mai mari decât perpetuarea disputelor istorice.