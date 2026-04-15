AUR rămâne pe primul loc în intențiile de vot pentru alegerile parlamentare, însă a scăzut la 37%, cel mai mic nivel înregistrat de INSCOP după alegerile prezidențiale din mai 2025. Sondajul arată diferențe importante între alegători și votanții mobilizați, mai ales în cazul PSD.

Dinamica cifrelor schimbă atmosfera înainte de alegeri

Deși AUR conduce în continuare în preferințele pentru alegerile parlamentare, ultimele date vin cu unele modificări notabile. Sondajul INSCOP realizat în perioada 1-7 aprilie 2026 arată că partidul a coborât la 37% în rândul celor care au spus clar cu cine ar vota.

Este cel mai mic scor pentru AUR în sondajele INSCOP de după alegerile prezidențiale din mai 2025. La începutul lui 2026, AUR avea 40,9%. În martie a ajuns la 38%, iar acum, în aprilie, a mai pierdut un punct procentual.

PSD a crescut ușor, la 20,1%, iar PNL a ajuns la 15,5%. USR se situează la 12,7%. UDMR, POT, SOS România și SENS rămân sub sau aproape de pragul parlamentar. Aceste cifre arată o competiție tot mai strânsă între partide.

Chiar dacă AUR rămâne în frunte, diferențele se reduc, iar lupta pentru locurile următoare devine tot mai intensă.

Un detaliu din sondaj schimbă totul pentru partide

„AUR atinge cel mai mic scor în măsurătorile INSCOP realizate după alegerile prezidențiale din mai 2025 (37%), pierzând față de începutul anului 2026, 4 puncte procentuale. În același timp, se observă un nou fenomen care, luna aceasta, pare mai amplu față de alte măsurători, și anume creșterea semnificativă a diferențelor între intenția de vot a respondenților care aleg un partid, respectiv a respondenților care aleg un partid și declară că ar veni sigur la vot (votanții mobilizați). De exemplu, în cazul PSD este o diferență de 3,5 puncte procentuale între cei care aleg PSD (20,1%) și votanții mobilizați ai PSD (16,6%). Spre comparație, PNL, USR și AUR au alegători mai mobilizați, în timp ce PSD și UDMR au alegători mai puțin mobilizați în acest moment.” , Remus Ştefureac

Votanții hotărâți pot schimba calculele finale

Dacă ne uităm doar la cei care spun că merg sigur la vot, procentele arată astfel: AUR 38,8%, PNL 16,9%, PSD 16,6%, USR 14,4%, UDMR 3%, POT 4,5%, SOS România 1,4% și SENS 2,2%. Aceste date arată clar unde partidele stau bine la mobilizare și unde există probleme.

PSD și UDMR trebuie să găsească metode pentru a-și convinge simpatizanții să meargă la vot, în timp ce AUR, PNL și USR par să aibă alegători mai determinați.

Participarea la vot dă bătăi de cap partidelor

Sondajul a inclus și o întrebare despre cât de probabil este ca oamenii să meargă la vot, pe o scară de la 1 la 10. Majoritatea, adică 64,9%, au ales nota 10, ceea ce arată că sunt siguri că vor merge la urne.

Alți 3,6% au ales nota 8, iar 2,5% au ales 9. Pe de altă parte, 15,8% au spus că sigur nu vor vota (nota 1), iar restul s-au plasat la mijlocul scalei, fără o decizie clară. Doar 2,6% nu au știut sau nu au răspuns la această întrebare.

Aceste cifre arată că participarea la vot ar putea fi destul de ridicată, dar rămâne o parte importantă a populației care încă nu s-a hotărât sau nu este motivată. Sondajul a luat în calcul atât alegătorii care au exprimat o preferință pentru un partid (77,3% din eșantion), cât și pe cei care sunt siguri că vor vota (55,9% din eșantion).

Aceste date sunt esențiale pentru partide, pentru că arată unde trebuie să insiste pentru a-și crește șansele la urne.

Ce se poate întâmpla până la alegeri

Sondajul INSCOP din aprilie 2026 arată că AUR rămâne principala forță politică în preferințele alegătorilor, dar pierde din avansul pe care îl avea la începutul anului. Scăderea de 4 puncte procentuale între ianuarie și aprilie este importantă și poate influența strategia partidului în perioada următoare.

PSD și PNL sunt într-o competiție strânsă pentru locurile doi și trei, cu scoruri apropiate. USR se menține stabil, iar partidele mai mici încearcă să-și consolideze poziția pentru a trece pragul electoral.

Diferențele dintre sprijinul general și cel al votanților hotărâți arată că nu toate partidele reușesc să-și aducă simpatizanții la urne. În special PSD și UDMR trebuie să găsească soluții pentru a-și mobiliza alegătorii.

Sondajul s-a desfășurat pe un eșantion de 1100 de persoane, reprezentativ pentru populația adultă a României, cu o marjă de eroare de ±3% și un nivel de încredere de 95%. Aceste rezultate oferă o imagine clară a scenei politice din aprilie 2026 și lasă deschisă întrebarea dacă aceste tendințe se vor păstra sau vor apărea noi schimbări până la alegeri.