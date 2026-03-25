Deși pozează în partid anti-sistem și este perceput drept principalul actor al opoziției, AUR reușește, nu de puține ori, să-și treacă legile în Parlament cu voturi venite chiar de la partidele de la guvernare. Unul dintre cele mai recente exemple este proiectul care obligă cluburile sportive să aibă 40% jucători români, adoptat cu 239 de voturi favorabile de la PSD, PNL, USR și minorități, deși fusese inițial respins de Senat.

Amendament de 25.000 de lei strecurat în buget

Dezbaterea nocturnă a bugetului de stat în Parlament a adus o surpriză, odată cu adoptarea unui amendament AUR prin care sunt alocați 25.000 de lei unei asociații clujene anti-avort. Deputatul Alin Coleșa a prezentat amendamentul la tribună, afirmând că „este vorba de alocarea unei sume de 25 de mii de lei, mai puțin de 5 mii de euro, pentru o asociație care într-adevăr sprijină material, dar și spiritual clujenii și nu numai – Clujul pentru Viață”. Deși Sorin Grindeanu a anunțat ulterior posibile verificări, proiectul a trecut la pachet cu amendamentul.

Numai că lucrurile stau, pe bune, puțin diferit în culise. Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a dezvăluit că a existat o înțelegere inițială cu social-democrații pentru susținere reciprocă a unor amendamente. „Cu PSD am avut o discuție cu cei din comisie și am spus așa: noi nu suntem orgolioși, putem să renunțăm la amendamentul cu CASS-ul, dar acceptați și voi ca amendamentele pe care noi le depunem, și care sunt mult mai mici, să fie susținute. Ei inițial au spus <>, apoi ne-au transmis că nu este de acord conducerea partidului”, a explicat Peiu, precizând că înțelegerea a picat în comisii.

Legi votate pe bandă rulantă

Și nu este singurul succes legislativ al partidului. Recent, AUR a reușit să treacă și un proiect care permite presei sportive să beneficieze de finanțare de la bugetul de stat și de la bugetele locale, legea atrăgând 29 de voturi chiar din arcul guvernamental la votul decisiv din Senat.

Colaborarea a funcționat.

Pe lângă legea care impune 40% jucători români în echipele de club, adoptată cu un sprijin larg de 239 de voturi, partidul a mai avut și alte inițiative care au trecut de Parlament, arătând o capacitate de negociere neașteptată pentru un partid de opoziție.

Alianțe locale în toată țara

Dincolo de jocurile din Parlament, strategia AUR se vede și la nivel local. La alegerile din 2024, partidul a obținut conducerea a 30 de primării, peste 3.500 de posturi de consilieri locali și alte 159 de posturi de consilieri județeni. V-ați fi așteptat la asta de la un partid declarat anti-sistem? În acest context, AUR a format alianțe politice locale în toată țara, în special cu PSD, dar și cu PNL sau chiar USR, primele fiind semnalate în presă încă de la finalul anului 2024.

Ce spun analiștii

Analistul politic Ion M. Ioniță subliniază că tentația colaborării este reală, mai ales din partea social-democraților. „Avem un exemplu aici foarte clar. Încercarea PSD de a crea o majoritate cu AUR la votarea bugetului. Deci am fost foarte aproape să avem o astfel de majoritate, care ar fi pus sub semnul întrebării guvernarea Bolojan. Dacă înțelegerea ar fi mers până la capăt între PSD și AUR, ar fi avut efecte majore asupra bugetului o astfel de înțelegere. Și atunci e clar că există acest potențial. Pentru că AUR are o pondere importantă în Parlament și își folosește acest potențial. PSD de multe ori a fost tentat să meargă alături de AUR. Neînțelegerile dintre cele două partide n-au făcut posibil așa ceva. Dar există și alte exemple, care uneori s-au tradus chiar în texte legislative. Așa încât da, există această posibilitate ca în special PSD-ul să fie tentat să colaboreze cu AUR. Mai ales că are și PSD o aripă de gândire foarte apropiată cu AUR”, explică analistul.

Iar consultantul politic Adrian Zăbavă merge și mai departe, punctând că o alianță formală nu este exclusă de unii membri ai partidelor de la putere. „Sunt absolut sigur că există oameni atât în PSD, cât și în PNL care nu ar exclude o guvernare cu AUR și o alianță cu AUR. Dacă acest lucru se va întâmpla vreodată, rămâne de văzut”.

În viziunea sa, o eventuală „transformare” a partidului (pentru a deveni mai frecventabil) depinde de liderul său, în timp ce formațiunea își menține strategic rolul de opoziție. Zăbavă consideră că „totul ar ține de comportamentul, reacțiile, poziționările liderului AUR în principal și mai puțin de ce face partidul sau nu”.