Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) solicită Guvernului o reducere a TVA la carburanți, pe fondul creșterii accelerate a prețurilor. Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a avansat luni propunerea unei cote de 15% pentru taxa pe valoarea adăugată, ca soluție pentru a opri scumpirile la pompă. Totul vine în contextul în care prețul țițeiului a sărit deja de pragul de 100 de dolari pe baril.

O criză cu efecte în lanț

Petrișor Peiu a avertizat, de la tribuna Parlamentului, că România nu se confruntă doar cu o problemă punctuală, ci cu o criză energetică de proporții, cu efecte vizibile în toată economia. Nu e vorba doar de benzină și motorină, până la urmă. Problemele sunt mult mai adânci.

„Avem o criză energetică. Avem în acelaşi timp o criză a preţurilor la energie, avem o criză a preţurilor la tot ce înseamnă mase plastice, o criză la îngrăşăminte, în primul rând la uree (…), şi începe să apară o criză la aluminiu după bombardarea celor două uzine din zona Golfului”, a afirmat Peiu.

Guvernul, acuzat de inacțiune

Liderul senatorilor AUR a criticat dur măsurile luate până acum de Executiv, pe care le consideră insuficiente. Limitarea adaosului comercial sau reducerea procentului de biocarburant din benzină nu par să fi avut vreun efect notabil. V-ați uitat recent la prețurile de la pompă?

„Ce a decis Guvernul? Aproape nimic. Vor avea efecte minore deciziile Guvernului pe piaţa carburanţilor. Aşa cum vedem, preţurile continuă să crească, nu avem scăderi de preţuri”, a susținut Peiu.

Mai mult, acesta acuză Guvernul că, de fapt, profită de pe urma scumpirilor. „Guvernul, în schimb, va beneficia de o creştere a veniturilor la buget din încasările provenite din TVA”, a adăugat el. Iar această abordare, susține liderul AUR, „favorizează statul în defavoarea economiei, a firmelor şi a populaţiei”, cu riscul de a arunca România într-o criză economică severă.

Soluția AUR: un TVA dinamic

Numai că AUR nu vine doar cu critici, ci și cu o propunere concretă. Un model alternativ de taxare, prin care cota de TVA să scadă pe măsură ce prețul carburanților crește. Ideea este ca statul să încaseze aceeași sumă nominală din taxă, protejând în același timp consumatorii de șocul prețurilor.

„Ce propunem noi? Un sistem dinamic de calcul al cotei de TVA. (…) La preţul de 10,5 lei de litru, în loc să am o cotă de TVA de 21% cu o încasare de 1,82 lei, noi propunem să avem o cotă de TVA de 15%, rămânând aceeaşi încasare, 1,3 lei pentru bugetul statului, dar diminuând sensibil costul la pompă”, a explicat Petrișor Peiu.

Schema ar funcționa și pentru prețuri mai mari.

Peiu a oferit și alte exemple concrete pentru scenarii și mai pesimiste: „La preţul de 13 lei pe litru (…) cota de TVA ar fi de 12%, iar la 15 lei pe litru, o cotă de TVA de 11%”.

Stoparea inflației, miza principală

Dincolo de cifre, miza reală este temperarea inflației și evitarea unei recesiuni profunde. Peiu susține că stabilizarea prețului la carburanți este esențială pentru a opri creșterea generalizată a prețurilor în economie.

„Singura formulă de a opri creşterea inflaţiei (…) este să stopăm preţul carburanţilor, să reducem creşterea preţului carburanţilor prin scăderea cotei de TVA aplicabilă pe măsură ce creşte cotaţia internaţională”, a transmis liderul senatorilor AUR.

Acesta a încheiat cu un avertisment sumbru, legat de posibilitatea ca prețurile internaționale să urce spre „150 de dolari pe tonă, ceea ce înseamnă recesiune globală”.