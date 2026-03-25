Petrișor Peiu, președintele Consiliului Național de Conducere al AUR, a negat categoric miercuri, 25 martie, existența oricăror discuții privind o posibilă guvernare alături de partidele din actuala coaliție. Reacția sa vine în contextul în care deputatul PSD Marius Budăi a lansat acuzații privind o „înțelegere subterană” între premierul Ilie Bolojan și formațiunea naționalistă.

Nicio discuție cu PNL sau PSD

Liderul AUR a fost extrem de clar în declarațiile sale. El a insistat că nu există niciun fel de negociere, nici oficială, nici de culise. „Nu avem nici o discuție legată de guvernare sau susținere parlamentară a unui guvern cu nici unul din partidele din coaliție, nici cu PNL, nici cu PSD. Nu există nici o discuție, nici George Simion nu a vorbit cu Ilie Bolojan, nici eu nu am discutat cu vreun reprezentant al PNL pe această temă”, a precizat Peiu.

Mai mult, acesta a susținut că astfel de informații sunt, de fapt, mesaje lansate de Partidul Social Democrat pentru a-și justifica propriile conflicte interne cu Partidul Național Liberal.

Acuzațiile lui Budăi: o înțelegere subterană

Dar de unde a pornit totul? Deputatul PSD Marius Budăi a publicat marți, 24 martie, o postare în care vorbea despre o presupusă înțelegere ascunsă între șeful Guvernului și AUR. Social-democratul a invocat atât voturi comune din Parlament, cât și declarații ale unor reprezentanți AUR.

„Mi-a fost greu să înțeleg de ce AUR a făcut jocurile domnului prim-ministru Ilie Bolojan atunci când a blocat în Parlament amendamentele PSD la Legea Bugetului privind sprijinul pentru seniorii cu venituri mici, pentru copiii din familiile sărace și pentru copiii cu dizabilități! Însă, după stenogramele din ședința internă a PNL totul se clarifică. Refuzul domnului Bolojan de a supune la vot în PNL o delimitare de AUR ne arată clar că există o înțelegere subterană. Nu neapărat între PNL și AUR, cât mai ales între Bolojan și AUR. Pare incredibil, nu?”, a scris Budăi.

Scenariile de după 20 aprilie

Toată această agitație politică are loc în contextul în care social-democrații analizează mai multe scenarii pentru perioada de după 20 aprilie. Cum vine asta, mai exact?

una dintre variante ar fi refacerea coaliției actuale (cu PNL și UDMR, poate chiar și cu USR), dar cu o condiție esențială: fără Ilie Bolojan în funcția de prim-ministru. PSD exclude ferm continuarea guvernării cu actualul premier la Palatul Victoria.

Numai că PNL și USR au transmis deja că exclud o nouă guvernare alături de PSD dacă social-democrații vor dărâma actualul cabinet. O altă opțiune pentru PSD ar fi trecerea în opoziție, în cazul în care tabăra lui Bolojan se impune în PNL și se conturează un pol de dreapta alături de USR.

Iar în tot acest joc, deși conducerea centrală a PSD respinge oficial o alianță cu AUR, unii lideri locali nu exclud complet această variantă.