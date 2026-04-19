Ministrul Muncii, Florin Manole, trage un semnal de alarmă dur privind riscul unei crize sociale în România. Pe fondul unor dezechilibre economice în lanț, peste 7.000 de firme private și-au pus lacătul pe ușă, alături de companii de stat aflate în dificultate, amplificând un efect de domino cu consecințe grave pentru nivelul de trai.

Un lanț al slăbiciunilor economice

Actualele evoluții economice, marcate de inflație, scăderea puterii de cumpărare și, implicit, reducerea consumului, pot declanșa o criză în toată regula. V-ați gândit vreodată cum se leagă toate acestea? Ministrul Muncii a explicat, duminică, 19 aprilie, în cadrul unei emisiuni la Antena 3, că aceste fenomene sunt interconectate și se influențează reciproc, generând un adevărat cerc vicios.

„La companiile de stat aș adăuga și niște mii de firme închise, peste 7.000, dar ele reprezintă împreună același lucru – simptomele unei crize. Toate sunt în lanț – inflația, scăderea puterii de cumpărare, scăderea consumului care presupune încetinirea activității economice, care duce la concedieri colective sau de mai mică amploare, sărăcie care se tot reproduce și se răspândește ca un bulgăre”, a explicat ministrul.

Iar tabloul descris nu este deloc unul optimist.

Prevenirea crizei sociale, o prioritate

Dincolo de cifre, obiectivul principal al autorităților ar trebui să fie tocmai prevenirea acestei crize sociale. E drept că indicatorii economici arată deja un nivel de trai scăzut și o vulnerabilitate ridicată în rândul populației, ceea ce face intervenția și mai urgentă.

Dar ce se poate face, pe bune?

Florin Manole a subliniat că scopul final al oricărei politici guvernamentale ar trebui să fie creșterea bunăstării cetățenilor, nu doar bifarea unor indicatori pe hârtie. Numai că realitatea din teren pare să contrazică acest deziderat. „Ce ne dorim noi este să oprim o criză socială, pentru că scopul politicii nu este să fie liniară, ci să fie bunăstarea, ori cifrele alea arătă inversul”, a adăugat ministrul Muncii.